Câmera passa a multar quem faz acesso irregular à Terceira Ponte

Uma câmera de videomonitoramento instalada no cruzamento entre as vias, em novembro de 2023, está fiscalizando os motoristas no trânsito da região, de acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha.

Câmera de videomonitoramento instalada no cruzamento da avenida Hugo Musso com a Rua Ceará Crédito: Vitor Jubini

Uma das possíveis irregularidades que pode ser flagrada pela câmera está na conversão da Avenida Hugo Musso para a Rua Ceará, que dá acesso à Terceira Ponte.

A avenida tem três faixas, mas apenas a central e a da direita podem ser utilizadas para acessar a ponte que liga Vila Velha a Vitória. Porém, no local, é possível constatar, principalmente em horários de pico, que motoristas usam a faixa da esquerda como opção para acessar a Rua Ceará, fazendo uma conversão irregular, que atrapalha o fluxo do trânsito.

Segundo a Guarda de Vila Velha, além do ponto da Praia da Costa, outras câmeras instaladas na cidade também fazem a fiscalização do trânsito, em conjunto com agentes nos locais, verificando estacionamento em local proibido (como em faixas de pedestres), carros parados em fila dupla e uso de celular ao volante.

Desde abril de 2022, através da resolução 9092/22 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), é permitida a aplicação de multas após irregularidades constatadas por câmeras de vigilância.

Quem segue pela Hugo Musso, além de usar as duas faixas regulamentadas para acesso à Rua Ceará, também pode seguir pela avenida por dois quarteirões até entrar na Rua Pernambuco, onde é possível acessar a Rua São Paulo pelo lado esquerdo para ter conexão com a Rua Ceará, sem desrespeitar as regras de trânsito.