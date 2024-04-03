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Trânsito

Câmera passa a multar quem faz acesso irregular à Terceira Ponte

Equipamento de fiscalização está instalado no cruzamento da Avenida Hugo Musso com a Rua Ceará, em Vila Velha
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

03 abr 2024 às 15:33

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 15:33

Os motoristas que trafegam pela Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha, no cruzamento com a Rua Ceará, agora podem ser multados, caso desrespeitam leis de trânsito no acesso à Terceira Ponte.
Uma câmera de videomonitoramento instalada no cruzamento entre as vias, em novembro de 2023, está fiscalizando os motoristas no trânsito da região, de acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha.
Câmera de videomonitoramento instalada na avenida Hugo Musso na Praia da Costa
Câmera de videomonitoramento instalada no cruzamento da avenida Hugo Musso com a Rua Ceará Crédito: Vitor Jubini
Uma das possíveis irregularidades que pode ser flagrada pela câmera está na conversão da Avenida Hugo Musso para a Rua Ceará, que dá acesso à Terceira Ponte.
A avenida tem três faixas, mas apenas a central e a da direita podem ser utilizadas para acessar a ponte que liga Vila Velha a Vitória. Porém, no local, é possível constatar, principalmente em horários de pico, que motoristas usam a faixa da esquerda como opção para acessar a Rua Ceará, fazendo uma conversão irregular, que atrapalha o fluxo do trânsito.
Segundo a Guarda de Vila Velha, além do ponto da Praia da Costa, outras câmeras instaladas na cidade também fazem a fiscalização do trânsito, em conjunto com agentes nos locais, verificando estacionamento em local proibido (como em faixas de pedestres), carros parados em fila dupla e uso de celular ao volante.
Desde abril de 2022, através da resolução 9092/22 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), é permitida a aplicação de multas após irregularidades constatadas por câmeras de vigilância.
Quem segue pela Hugo Musso, além de usar as duas faixas regulamentadas para acesso à Rua Ceará, também pode seguir pela avenida por dois quarteirões até entrar na Rua Pernambuco, onde é possível acessar a Rua São Paulo pelo lado esquerdo para ter conexão com a Rua Ceará, sem desrespeitar as regras de trânsito.

Correção

03/04/2024 - 9:26
Na primeira versão deste texto, foi informado que a câmera de videomonitoramento foi instalada para fiscalizar quem usa a faixa da esquerda na Hugo Musso para acessar a Rua Ceará, fazendo uma conversão que é proibida. Porém, segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, o equipamento no local se destina a fiscalizar o trânsito, não especificamente em relação à conversão proibida. O texto foi modificado.

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