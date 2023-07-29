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Em Linhares e Iconha

BR 101: acidentes com moto deixam dois mortos no Norte e no Sul do ES

Vítimas são um pedestre e um motociclista, que não resistiram aos ferimentos. Ambas morreram quando recebiam socorro de equipes médicas

Publicado em 29 de Julho de 2023 às 09:11

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 jul 2023 às 09:11
Um pedestre morreu após ser atropelado por uma moto na altura do km 141 da BR 101, na região do bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (28), por volta das 20h. A vítima foi identificada como André Santiago, de 29 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele teve a morte confirmada durante atendimento médico.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu André no local. No entanto, devido aos ferimentos, a vítima não resistiu e morreu ainda na ambulância.
O motociclista, de 25 anos, sofreu lesões leves, de acordo com a PRF. Ele pilotava uma Honda XL 700.

Outro acidente envolvendo moto

Moto envolvida em acidente na BR 101, em Iconha. Condutor não resistiu e morreu
Moto envolvida em acidente na BR 101, em Iconha. Condutor não resistiu e morreu Crédito: Divulgação/PRF
Mais tarde, por volta das 23h30 de sexta-feira (28), um motociclista morreu após sofrer um acidente na altura do km 370,2 da BR 101, em Iconha, no Sul do Estado. O condutor da moto, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido por uma ambulância da Eco 101 para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, porém teve o óbito confirmado no caminho.
A PRF não informou detalhes sobre a dinâmica dos acidentes.

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