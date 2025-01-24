Barra atravessa carro e mulher fica ferida em acidente em Vila Velha

Com o acidente, uma barra metálica se soltou do para-choque traseiro do caminhão e atravessou o SUV Crédito: Tarciane Vasconcelos

Um acidente envolvendo quatro veículos no cruzamento entre a Avenida da Praia e com a Aniceto Frizzera, em Itaparica, Vila Velha, próximo ao estabelecimento Bob's, na tarde desta sexta-feira (24), deixou uma mulher, de 52 anos, ferida na cabeça.

O caminhão-baú bateu ainda em um carro estacionado à frente Crédito: Tarciane Vasconcelos

Conforme a apuração da repórter da TV Gazeta, Tarciane Vasconcelos, um Gol Cinza, com placa de Minas Gerais, colidiu com um GMW Haval H6. Em seguida, o SUV atingiu um caminhão de mudança estacionado no local, que também bateu em outro carro parado. Com o acidente, uma barra de ferro se soltou do para-choque traseiro do caminhão e atravessou o Haval.

A lateral do SUV ficou destruída com o impacto; uma ocupante do veículo se feriu Crédito: Tarciane Vasconcelos

Uma mulher que estava no carona não foi atingida pela barra de ferro, mas precisou ser socorrida por uma ambulância do SAMU/192. O motorista do gol recusou o teste do bafômetro. Já o teste do condutor do SUV deu negativo.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar em buscas de informações sobre o encaminhamento dado ao caso, mas não houve retorno até a publicação.

