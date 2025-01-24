Barra atravessa carro e mulher fica ferida em acidente em Vila Velha

Um acidente envolvendo quatro veículos no cruzamento entre a Avenida da Praia e com a Aniceto Frizzera, em Itaparica, Vila Velha, próximo ao estabelecimento Bob's, na tarde desta sexta-feira (24), deixou uma mulher, de 52 anos, ferida na cabeça.
Conforme a apuração da repórter da TV Gazeta, Tarciane Vasconcelos, um Gol Cinza, com placa de Minas Gerais, colidiu com um GMW Haval H6. Em seguida, o SUV atingiu um caminhão de mudança estacionado no local, que também bateu em outro carro parado. Com o acidente, uma barra de ferro se soltou do para-choque traseiro do caminhão e atravessou o Haval.
Uma mulher que estava no carona não foi atingida pela barra de ferro, mas precisou ser socorrida por uma ambulância do SAMU/192. O motorista do gol recusou o teste do bafômetro. Já o teste do condutor do SUV deu negativo.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar em buscas de informações sobre o encaminhamento dado ao caso, mas não houve retorno até a publicação.
A Guarda Municipal de Vila Velha informou que foi acionada para atender a ocorrência e os agentes atuaram no atendimento à vítima e na orientação do trânsito.