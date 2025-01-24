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Em Itaparica

Barra atravessa carro e mulher fica ferida em acidente em Vila Velha

Uma parte do para-choque de um caminhão baú atravessou um GWM Haval H6. Uma ocupante do veículo se feriu e foi socorrida pelo Samu; colisão envolveu quatro automóveis
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

24 jan 2025 às 18:47

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 18:47

Com o acidente, uma barra de ferro se soltou do para-choque traseiro do caminhão e atravessou o veículo verde.
Com o acidente, uma barra metálica se soltou do para-choque traseiro do caminhão e atravessou o SUV Crédito: Tarciane Vasconcelos
Um acidente envolvendo quatro veículos no cruzamento entre a Avenida da Praia e com a Aniceto Frizzera, em Itaparica, Vila Velha, próximo ao estabelecimento Bob's, na tarde desta sexta-feira (24), deixou uma mulher, de 52 anos, ferida na cabeça.
Veículos envolvidos no acidente
O caminhão-baú bateu ainda em um carro estacionado à frente Crédito: Tarciane Vasconcelos
Conforme a apuração da repórter da TV Gazeta, Tarciane Vasconcelos, um Gol Cinza, com placa de Minas Gerais, colidiu com um GMW Haval H6. Em seguida, o SUV atingiu um caminhão de mudança estacionado no local, que também bateu em outro carro parado. Com o acidente, uma barra de ferro se soltou do para-choque traseiro do caminhão e atravessou o Haval.
Estado em que ficou o carro Haval Verde após a colisão
A lateral do SUV ficou destruída com o impacto; uma ocupante do veículo se feriu Crédito: Tarciane Vasconcelos
Uma mulher que estava no carona não foi atingida pela barra de ferro, mas precisou ser socorrida por uma ambulância do SAMU/192. O motorista do gol recusou o teste do bafômetro. Já o teste do condutor do SUV deu negativo.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar em buscas de informações sobre o encaminhamento dado ao caso, mas não houve retorno até a publicação.
A Guarda Municipal de Vila Velha informou que foi acionada para atender a ocorrência e os agentes atuaram no atendimento à vítima e na orientação do trânsito.

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