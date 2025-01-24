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Golpe de mata-leão

Mulher tem casa invadida por ladrão e acaba morta asfixiada em Marataízes

Suspeito confessou o crime e foi autuado em flagrante por latrocínio; crime ocorreu na localidade de Jacarandá, na zona rural do município
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

24 jan 2025 às 16:12

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 16:12

A vítima foi morta dentro de casa, em Marataízes. No quintal da residência a polícia encontrou um punhal fincado no chão.
A vítima foi morta dentro de casa, em Marataízes. No quintal da residência a polícia encontrou um punhal fincado no chão. Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma mulher foi morta por asfixia dentro da própria casa durante uma tentativa de roubo na madrugada da última quinta-feira (23), na localidade de Jacarandá, na zona rural de Marataízes, no Sul do Estado. O suspeito, um homem de 27 anos que não teve nome divulgado, foi autuado em flagrante e preso nesta sexta-feira (24) pela Polícia Civil através da Delegacia de Polícia de Marataízes.
De acordo com a PC, o homem invadiu uma casa após utilizar álcool e drogas. Ao tentar roubar o local, ele foi flagrado pela moradora, identificada como Licéria Batista, de 61 anos. Em seguida, o suspeito resolveu desmaiar a mulher com um golpe “mata-leão”, o que a asfixiou, causando a morte da mulher. A vítima chegou a arranhar o suspeito na tentativa de se soltar do golpe, mas não conseguiu.
A investigação da PM apontou o homem como principal suspeito, mas como não foi encontrado no local e na residência dele, foi realizada uma ação de vigilância na casa do padrasto do suspeito. Na manhã desta sexta-feira (24) os policiais intimaram o padrasto sobre a localização do enteado. O suspeito foi encontrado em uma rua próxima e, ao ser abordado, confessou o crime, sendo preso no local.
Em depoimento à polícia, a esposa do suspeito, que não foi identificada, afirmou que durante a manhã de quinta-feira (23) percebeu que o marido não estava em casa. Pouco depois, ela viu a movimentação da polícia na casa da vítima, que fica próximo à residência do casal. Ao questionar o marido, ele confessou o crime. Em seguida, o casal foi à praia, pois ele queria sair de perto do local. 
Mulher tem casa invadida por ladrão e acaba morta asfixiada em Marataízes
O homem foi autuado pela prática do crime de latrocínio consumado e encaminhado ao CDP de Marataízes, onde aguardará a audiência de custódia. No quintal da casa da vítima foi encontrado um punhal, que o detido confessou ser dele. Quanto ao golpe de "mata-leão" aplicado na mulher, o homem explicou à PM que é praticante de artes marciais, dentre elas Jiu Jitsu, Karatê e Muay Thai, e inclusive já participou de evento de luta no Rio de Janeiro.
Ainda em depoimento à Polícia Militar, o detido declarou ainda que era amigo de Licéria. Ele trabalhava como servente de pedreiro e já havia realizado trabalhos diversos na residência da vítima, como limpeza de terreno.

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