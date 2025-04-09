As avenidas Dante Michelini e Norte Sul, em Jardim Camburi, terão o fluxo impactados devido a uma corrida de rua no domingo (13) Crédito: Marcelo Prest

No próximo domingo (13), a cidade de Vitória terá alterações no trânsito por conta da Corrida Move On, que acontece na Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi. As interdições começam às 6h e seguem até as 10h.

A largada, chegada e a cerimônia de premiação acontecerão no trecho da Norte-Sul entre o Shopping que leva o nome da avenida e o Supermercado Extrabom, onde a via será totalmente bloqueada.

Além disso, a Avenida Norte-Sul terá interdição parcial (apenas uma faixa liberada) nos dois sentidos, entre a Avenida Dante Michelini (Praia de Camburi) e o Shopping Norte-Sul. Já no sentido Serra, a partir do Extrabom, o trânsito será liberado normalmente.

Para quem chega a Vitória pela via vindo da Serra, o fluxo seguirá em apenas uma faixa até a Dante Michelini. A entrada para o bairro Jardim Camburi, em frente ao Shopping Norte-Sul, será controlada conforme o deslocamento dos corredores e poderá ser fechada por cerca de 20 minutos.

Your browser does not support the audio element. Avenidas de Vitória serão interditadas para corrida; veja novas rotas

Rotas alternativas

Motoristas e motociclistas vindos da Serra em direção a Vitória, ou no sentido contrário, devem evitar a Norte-Sul durante o evento. A orientação é utilizar a Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, como principal rota alternativa.

Quem estiver na Praia de Camburi ou em Jardim Camburi e precisar seguir para a Serra, ou circular na região, pode optar pelas seguintes vias: