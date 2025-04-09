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Trânsito

Avenidas de Vitória serão interditadas para corrida; veja novas rotas

As interdições na Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi, começam às 6h e vão até às 10h deste domingo (13)

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 16:05

Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

09 abr 2025 às 16:05
Cruzamento das avenidas Dante Michelini e Norte Sul, em Jardim Camburi, Vitória
As avenidas Dante Michelini e Norte Sul, em Jardim Camburi, terão o fluxo impactados devido a uma corrida de rua no domingo (13) Crédito: Marcelo Prest
No próximo domingo (13), a cidade de Vitória terá alterações no trânsito por conta da Corrida Move On, que acontece na Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi. As interdições começam às 6h e seguem até as 10h.
A largada, chegada e a cerimônia de premiação acontecerão no trecho da Norte-Sul entre o Shopping que leva o nome da avenida e o Supermercado Extrabom, onde a via será totalmente bloqueada.
Além disso, a Avenida Norte-Sul terá interdição parcial (apenas uma faixa liberada) nos dois sentidos, entre a Avenida Dante Michelini (Praia de Camburi) e o Shopping Norte-Sul. Já no sentido Serra, a partir do Extrabom, o trânsito será liberado normalmente.
Para quem chega a Vitória pela via vindo da Serra, o fluxo seguirá em apenas uma faixa até a Dante Michelini. A entrada para o bairro Jardim Camburi, em frente ao Shopping Norte-Sul, será controlada conforme o deslocamento dos corredores e poderá ser fechada por cerca de 20 minutos.
Avenidas de Vitória serão interditadas para corrida; veja novas rotas

Rotas alternativas

Motoristas e motociclistas vindos da Serra em direção a Vitória, ou no sentido contrário, devem evitar a Norte-Sul durante o evento. A orientação é utilizar a Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, como principal rota alternativa.
Quem estiver na Praia de Camburi ou em Jardim Camburi e precisar seguir para a Serra, ou circular na região, pode optar pelas seguintes vias:
  • Avenida Carlos Martins (ao lado do antigo Hotel Canto do Sol);
  • Rua Fortunato Abreu Gagno (entrada do posto Shell);
  • Rua José Celso Cláudio (próxima ao Viaduto Aracelli).

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