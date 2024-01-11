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Mimoso do Sul

Agente de segurança de escolta morre em acidente na BR 101 no Sul do ES

Segundo a PRF, Alan Paulo da Silva e outro agente estavam em um Volkswagen Gol de empresa de segurança patrimonial quando veículo foi atingido na lateral por uma carreta
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 jan 2024 às 13:08

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 13:08

Agente de segurança morre em acidente em Mimoso do Sul
Agente de segurança morre em acidente em Mimoso do Sul Crédito: Leitor| A Gazeta
Um agente de segurança de escolta de uma empresa de vigilância patrimonial morreu em um acidente no km 457 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, por volta das 16h50 de quarta-feira (10). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Alan Paulo da Silva e um colega de trabalho estavam em um Volkswagen Gol (da empresa), que foi atingido na lateral por uma carreta.
Segundo a PRF, os dois agentes homens que estavam no carro foram socorridos em estado grave, porém, após o socorro, receberam a informação de que um deles, Alan Paulo, havia falecido dentro da ambulância. A Eco101, que administra a via, disse que guincho, ambulância e viatura de inspeção foram acionadas para a ocorrência e não houve interdição na rodovia.
O carro era da Ekifort Segurança Patrimonial, situada no Estado de São Paulo. Em suas redes sociais, a empresa lamentou a morte do funcionário Alan Paulo da Silva. À reportagem de A Gazeta, a assessoria jurídica disse que os agentes de segurança saíram do aeroporto de Guarulhos (SP) e seguiam para o aeroporto de Vitória.  Informaram que estão prestando todo apoio à família, buscando esclarecimentos quanto a investigação do acidente e cuidando do translado do corpo do agente. O outro funcionário segue internado em um hospital no município de Cachoeiro de Itapemirim. 
Homem morre em acidente entre carro de segurança patrimonial e carreta em Mimoso do Sul
Homem morre em acidente entre carro de segurança patrimonial e carreta em Mimoso do Sul Crédito: Reprodução/ Instagram @ekifort.br
A Polícia Civil informa que o corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Correção

11/01/2024 - 1:41
A primeira versão desta matéria informava que Alan Paulo era agente de segurança patrimonial, mas o correto é que a função dele era de agente de segurança de escolta da empresa de vigilância patrimonial. O texto e o título foram corrigidos.

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