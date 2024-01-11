Agente de segurança de escolta morre em acidente na BR 101 no Sul do ES

Agente de segurança morre em acidente em Mimoso do Sul Crédito: Leitor| A Gazeta

Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, por volta das 16h50 de quarta-feira (10). Segundo a Um agente de segurança de escolta de uma empresa de vigilância patrimonial morreu em um acidente no km 457 da BR 101, em, no Sul do Espírito Santo, por volta das 16h50 de quarta-feira (10). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , Alan Paulo da Silva e um colega de trabalho estavam em um Volkswagen Gol (da empresa), que foi atingido na lateral por uma carreta.

Segundo a PRF, os dois agentes homens que estavam no carro foram socorridos em estado grave, porém, após o socorro, receberam a informação de que um deles, Alan Paulo, havia falecido dentro da ambulância. A Eco101, que administra a via, disse que guincho, ambulância e viatura de inspeção foram acionadas para a ocorrência e não houve interdição na rodovia.

O carro era da Ekifort Segurança Patrimonial, situada no Estado de São Paulo. Em suas redes sociais, a empresa lamentou a morte do funcionário Alan Paulo da Silva. À reportagem de A Gazeta, a assessoria jurídica disse que os agentes de segurança saíram do aeroporto de Guarulhos (SP) e seguiam para o aeroporto de Vitória. Informaram que estão prestando todo apoio à família, buscando esclarecimentos quanto a investigação do acidente e cuidando do translado do corpo do agente. O outro funcionário segue internado em um hospital no município de Cachoeiro de Itapemirim.

Homem morre em acidente entre carro de segurança patrimonial e carreta em Mimoso do Sul Crédito: Reprodução/ Instagram @ekifort.br

A Polícia Civil informa que o corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.