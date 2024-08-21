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Vídeo mostra batida

Adolescente fica ferido em acidente entre moto e carro em Linhares

PM disse que adolescente pilotava a moto e motorista do carro não teria CNH; acidente em cruzamento do bairro Nova Esperança foi flagrado por câmera de segurança
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 ago 2024 às 12:07

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 12:07

Um adolescente ficou ferido em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um carro, em um cruzamento no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (20). Como impacto da colisão, o jovem – que não teve a idade divulgada – foi lançado do veículo e caiu na pista. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o condutor do automóvel, um homem de 65 anos, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Uma câmera de segurança na região flagrou o momento da batida. É possível ver que o carro, um Fiat Pálio preto, estava na Avenida Lagoa Bonita e quando ia fazer uma conversão à esquerda, acabou colidindo com uma moto que seguia no sentido contrário e não conseguiu evitar a batida de frente.
A PM disse que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o Hospital Rio Doce, na mesma cidade, com suspeitas de fratura e escoriações pelo corpo. 
O motorista do carro permaneceu no local e admitiu aos militares que não tinha CNH. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Depois, o homem foi conduzido até a Delegacia Regional de Linhares.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. “O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo)”, finalizou.

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