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Colisão

Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 482 em Alegre

Renan Gonçalves dos Santos Santana, de 29 anos, morreu no local da batida, na noite de terça-feira (20)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 ago 2024 às 11:01

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 11:01

Moto e caminhão batem na BR 482 e motociclista morre no Caparaó
Moto e caminhão batem na BR 482 e motociclista morre no Caparaó Crédito: Polícia Militar
Um homem de 29 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um caminhão, na noite de terça-feira (20), na BR 482, próximo a um posto de combustíveis no distrito de Rive, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Renan Gonçalves dos Santos Santana.
A Polícia Militar disse que quando os militares chegaram ao local, o motociclista já havia falecido. Um homem de 36 anos se identificou como motorista do caminhão e contou que seguia sentido a Itaoca Pedra, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, quando a moto, segundo o condutor, teria invadido a contramão de direção, em alta velocidade.
O motorista ainda disse à polícia que a vítima tentou jogar para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão e bateu na lateral do caminhão. O condutor foi conduzido à Delegacia de Alegre, onde foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
A Polícia Científica (PCIES) disse que o corpo do homem de 29 anos foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia de Alegre.

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