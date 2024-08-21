Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 482 em Alegre

Moto e caminhão batem na BR 482 e motociclista morre no Caparaó Crédito: Polícia Militar

Um homem de 29 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um caminhão, na noite de terça-feira (20), na BR 482, próximo a um posto de combustíveis no distrito de Rive, em Alegre , na Região do Caparaó do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Renan Gonçalves dos Santos Santana.

A Polícia Militar disse que quando os militares chegaram ao local, o motociclista já havia falecido. Um homem de 36 anos se identificou como motorista do caminhão e contou que seguia sentido a Itaoca Pedra, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, quando a moto, segundo o condutor, teria invadido a contramão de direção, em alta velocidade.

O motorista ainda disse à polícia que a vítima tentou jogar para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão e bateu na lateral do caminhão. O condutor foi conduzido à Delegacia de Alegre, onde foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.