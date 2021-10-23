Adolescente de bicicleta morre atropelado na BR 101, em Viana

Segundo informações repassadas por amigos do adolescente à reportagem da TV Gazeta , Richard morava no bairro Seringal e estava atravessando a BR 101 para comprar um refrigerante do outro lado da rodovia.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, concessionária da via, para atendimento à ocorrência, foram acionados recursos da empresa, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF, perícia da Polícia Civil e DML. A vítima faleceu no local. O tráfego seguiu por desvio de faixa sentido norte durante o atendimento, que está sendo finalizado.