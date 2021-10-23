Adolescente de bicicleta morre atropelado na BR 101, em Viana

Um adolescente de 15 anos, que estava de bicicleta, morreu após ser atropelado por um carro conduzido por um homem de 53 anos na BR 101, na altura do bairro Seringal, em Viana. O acidente aconteceu por volta das 18h30 desta sexta-feira (22). O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que Richard Pinto estava de bicicleta quando foi atingido pelo veículo.
O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. A Polícia Civil foi acionada e realizou perícia no carro e no local do acidente.
Segundo informações repassadas por amigos do adolescente à reportagem da TV Gazeta, Richard morava no bairro Seringal e estava atravessando a BR 101 para comprar um refrigerante do outro lado da rodovia.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, concessionária da via, para atendimento à ocorrência, foram acionados recursos da empresa, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF, perícia da Polícia Civil e DML. A vítima faleceu no local. O tráfego seguiu por desvio de faixa sentido norte durante o atendimento, que está sendo finalizado.