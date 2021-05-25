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Início de noite

Acidente deixa trânsito lento na Terceira Ponte

Uma colisão deixou o fluxo ainda mais prejudicado no sentido Vitória-Vila Velha

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 18:23

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

25 mai 2021 às 18:23
Trânsito lento na Terceira Ponte
Trânsito lento na Terceira Ponte Crédito: Rodosol

Correção

25/05/2021 - 7:10
A Rodosol informou anteriormente que o acidente ocorreu na Terceira Ponte, mas corrigiu afirmando que a colisão foi registrada na Rodovia do Sol, próximo a um shopping, impactando no trânsito da ponte. O texto e o título foram corrigidos.
A frequente lentidão no trânsito de veículos na volta pra casa entre Vitória Vila Velha teve um agravamento no fim da tarde desta terça-feira (25) . Uma colisão deixou o fluxo ainda mais prejudicado no sentido Vitória-Vila Velha. Nas imagens da Rodosol, concessionária que administra a ponte, é possível notar a dificuldade de acesso dos motoristas na praça do pedágio.
A assessoria da Rodosol informou anteriormente que o acidente aconteceu na Terceira Ponte, mas corrigiu a informação afirmando que ocorreu uma colisão traseira na Rodovia do Sol, próximo a um shopping, dando reflexo no trânsito da ponte. A batida envolveu um carro e uma moto, tendo o motociclista ficado ferido. Ele foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias. Nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Ainda de acordo com a Rodosol, o trânsito foi liberado por volta das 18h15.

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