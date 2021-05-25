Acidente deixa trânsito lento na Terceira Ponte

A Rodosol informou anteriormente que o acidente ocorreu na Terceira Ponte, mas corrigiu afirmando que a colisão foi registrada na Rodovia do Sol, próximo a um shopping, impactando no trânsito da ponte. O texto e o título foram corrigidos.

A assessoria da Rodosol informou anteriormente que o acidente aconteceu na Terceira Ponte, mas corrigiu a informação afirmando que ocorreu uma colisão traseira na Rodovia do Sol, próximo a um shopping, dando reflexo no trânsito da ponte. A batida envolveu um carro e uma moto, tendo o motociclista ficado ferido. Ele foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias. Nomes dos envolvidos não foram divulgados.