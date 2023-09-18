Acidente mata motorista na ES 137, entre São Gabriel da Palha e Nova Venécia

Um acidente envolvendo carro e caminhonete matou o motorista do automóvel menor e feriu três pessoas que estavam no outro veículo, no final da tarde desta segunda-feira (18). A colisão ocorreu na ES 137, em Nova Venécia – a rodovia liga o município a São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.

Segundo informações apuradas com a Polícia Militar de Nova Venécia, os veículos envolvidos no acidente foram uma Toyota Hilux e um Chevrolet Ônix. Na caminhonete estavam um homem, uma mulher e uma criança, que ficaram feridos e foram socorridos e levados para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, todos estavam lúcidos e conscientes.

"A mãe e a filha não apresentavam lesões aparentes e foram transportadas pela ambulância do Corpo de Bombeiros para o hospital. O pai tinha suspeita de fratura no braço e foi transportado pela equipe do Samu", informou a corporação, em nota.

Já o condutor do Chevrolet Ônix, um homem de 49 anos, ficou preso às ferragens. A equipe do Corpo de Bombeiros iniciou o procedimento para a retirada do motorista, mas o óbito foi constatado no local do acidente. "A Polícia Civil foi acionada e, após a realização da perícia, a vítima foi retirada das ferragens e deixada aos cuidados da corporação", comunicou.

Os nomes e idades das vítimas não foram informados.

Colisão entre carros deixa uma pessoa morta em rodovia no Noroeste do ES