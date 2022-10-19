Acidente envolvendo quatro veículos deixa quatro feridos na Serra

Acidente envolveu quatro veículos e deixou quatro feridos Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo quatro veículos deixou quatro feridos na Serra, na manhã desta quarta-feira (19). A informação é da Eco101, concessionária que administra a via. O acidente ocorreu no Km 267, na Serra, na altura do bairro Planalto de Carapina, sentido Vitória. A ocorrência envolveu um caminhão, um carro, um ônibus e uma motocicleta.

Procurada pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que três veículos se envolveram no acidente, sem citar a motocicleta. As vítimas, segundo a PRF, sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. A dinâmica do acidente não foi informada.