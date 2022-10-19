Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ferimentos Leves

Acidente envolvendo quatro veículos deixa quatro feridos na Serra

A ocorrência envolveu quatro veículos e deixou o trânsito parcialmente interditado na manhã desta quarta-feira (19). O trecho foi liberado às 09h32

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 10:15

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

19 out 2022 às 10:15
Acidente Serra três veículos
Acidente envolveu quatro veículos e deixou quatro feridos Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo quatro veículos deixou quatro feridos na Serra, na manhã desta quarta-feira (19). A informação é da Eco101, concessionária que administra a via. O acidente ocorreu no Km 267, na Serra, na altura do bairro Planalto de Carapina, sentido Vitória. A ocorrência envolveu um caminhão, um carro, um ônibus e uma motocicleta.
Procurada pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que três veículos se envolveram no acidente, sem citar a motocicleta. As vítimas, segundo a PRF,  sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. A dinâmica do acidente não foi informada.
Procurada por A Gazeta, a Eco101 informou que a pista marginal, sentido sul, chegou a ficar interditada e foi totalmente liberada às 09h32. Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Serra veículos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados