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Acidente entre seis veículos deixa trecho da BR 101 interditado em Cariacica

Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o trânsito flui pelo acostamento

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 18:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 18:01
A interdição ocorre para a realização do atendimento dos veículos. Crédito: Divulgação
Um acidente envolvendo uma carreta, quatro caminhões e um carro foi registrado na tarde desta quinta-feira (20), no quilômetro 294 da Rodovia do Contorno, em Cariacica. Até o momento, não foram registradas vítimas na colisão.
De acordo com informações divulgadas pela Eco101, concessionária que administra a rodovia, a pista no sentido Serra está totalmente interditada, o trânsito flui pelo acostamento. Ainda segundo a empresa, a interdição ocorre para a realização do atendimento aos motoristas dos veículos. Equipes atuam para liberar uma faixa para tráfego.
Foram deslocados um guincho, uma ambulância e uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a atuação da ocorrência que segue em andamento no local.

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