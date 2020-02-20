Acidente entre seis veículos deixa trecho da BR 101 interditado em Cariacica

A interdição ocorre para a realização do atendimento dos veículos. Crédito: Divulgação

Um acidente envolvendo uma carreta, quatro caminhões e um carro foi registrado na tarde desta quinta-feira (20), no quilômetro 294 da Rodovia do Contorno, em Cariacica. Até o momento, não foram registradas vítimas na colisão.

De acordo com informações divulgadas pela Eco101, concessionária que administra a rodovia, a pista no sentido Serra está totalmente interditada, o trânsito flui pelo acostamento. Ainda segundo a empresa, a interdição ocorre para a realização do atendimento aos motoristas dos veículos. Equipes atuam para liberar uma faixa para tráfego.