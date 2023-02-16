Acidente entre ônibus escolares deixa crianças feridas em Atílio Vivácqua

Um acidente entre dois ônibus escolares deixou, pelo menos, três crianças feridas no início da tarde desta quinta-feira (16), na comunidade de Independência, na zona rural de Atílio Vivácqua , no Sul do Estado

Um dos ônibus envolvido no acidente que ocorreu na comunidade de Independência, em Atílio Vivácqua, ficou com a frente bastante danificada Crédito: Matheus Passos

Segundo a apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, no Hospital Dra. Andrea Canzian Lopes, três crianças de 10, 9 e 8 anos deram entrada na unidade por volta das 13h46 com ferimentos leves.

Uma das crianças teve a perna arranhada e um corte na boca, já outra teve um corte no rosto. Contudo, às 15h30, não havia mais ninguém no local.

Além dos alunos, o motorista deu entrada no hospital do município. A unidade informou que ele estava com pressão alta, muito nervoso e em estado de choque devido ao acidente.

Ainda de acordo com a apuração do repórter, o acidente foi, aparentemente, uma colisão frontal entre veículos. Os ônibus estão sendo retirados do local por uma empresa terceirizada.

Para a PM , populares relataram que os veículos colidiram frontalmente em uma curva, por não conseguirem parar devido à velocidade e a estrada ser de chão. "Os motoristas não estavam mais no local quando os policiais chegaram para atender a ocorrência. Então, se deslocaram até o Hospital do município, onde eles foram localizados", completou, em nota.

O que diz a prefeitura

A prefeitura do município também foi procurada e disse que lamenta o ocorrido. Segundo o órgão, todas as crianças já estão em casa e passam bem. Confira a nota na íntegra:

"No início da tarde desta quinta-feira (16), aconteceu um acidente envolvendo dois ônibus escolares de Atílio Vivácqua, na localidade de Independência, zona rural do município.

Os ônibus transportavam estudantes que sofreram escoriações e ferimentos leves, sendo imediatamente atendidos por equipe de saúde com ambulância e o Samu, deslocados para o local do acidente.

A Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua lamenta profundamente o ocorrido e afirma que as medidas necessárias para garantir o bem estar dos estudantes e servidores foram tomadas, inclusive com o apoio da Psicóloga da Secretaria de Educação, in loco.

Agradecemos a compreensão e solidariedade da população e informamos que a situação está sendo monitorada e qualquer outra informação oficial será fornecida ao público assim que possível.

Apesar do susto, todas as crianças passam bem e já estão em suas casas com suas famílias.

A administração pública já está tomando as providencias para verificar o fato gerador do acidente e posterior medidas cabíveis aos responsáveis."