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No Sul do ES

Acidente entre ônibus escolares deixa crianças feridas em Atílio Vivácqua

Ao menos três estudantes sofreram ferimentos na batida frontal ocorrida nesta quinta-feira (16), na comunidade de Independência
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

16 fev 2023 às 16:28

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 16:28

Um acidente entre dois ônibus escolares deixou, pelo menos, três crianças feridas no início da tarde desta quinta-feira (16), na comunidade de Independência, na zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado.
Acidente entre dois ônibus escolares deixa crianças feridas em Atílio Vivácqua
Um dos ônibus envolvido no acidente que ocorreu na comunidade de Independência, em Atílio Vivácqua, ficou com a frente bastante danificada Crédito: Matheus Passos
Segundo a apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, no Hospital Dra. Andrea Canzian Lopes, três crianças de 10, 9 e 8 anos deram entrada na unidade por volta das 13h46 com ferimentos leves.
Uma das crianças teve a perna arranhada e um corte na boca, já outra teve um corte no rosto. Contudo, às 15h30, não havia mais ninguém no local.
Além dos alunos, o motorista deu entrada no hospital do município. A unidade informou que ele estava com pressão alta, muito nervoso e em estado de choque devido ao acidente.
Ainda de acordo com a apuração do repórter, o acidente foi, aparentemente, uma colisão frontal entre veículos. Os ônibus estão sendo retirados do local por uma empresa terceirizada.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil (PC) disse que a perícia só é acionada em acidentes com vítima fatal. Já a Polícia Militar (PM) informou que, quando a equipe chegou ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) explicou que as crianças não tinham sofrido ferimentos graves e que somente uma tinha quebrado o nariz, sendo levada para o Hospital Infantil.
Para a PM, populares relataram que os veículos colidiram frontalmente em uma curva, por não conseguirem parar devido à velocidade e a estrada ser de chão. "Os motoristas não estavam mais no local quando os policiais chegaram para atender a ocorrência. Então, se deslocaram até o Hospital do município, onde eles foram localizados", completou, em nota. 

O que diz a prefeitura

A prefeitura do município também foi procurada e disse que lamenta o ocorrido. Segundo o órgão, todas as crianças já estão em casa e passam bem. Confira a nota na íntegra: 
"No início da tarde desta quinta-feira (16), aconteceu um acidente envolvendo dois ônibus escolares de Atílio Vivácqua, na localidade de Independência, zona rural do município.
Os ônibus transportavam estudantes que sofreram escoriações e ferimentos leves, sendo imediatamente atendidos por equipe de saúde com ambulância e o Samu, deslocados para o local do acidente.
A Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua lamenta profundamente o ocorrido e afirma que as medidas necessárias para garantir o bem estar dos estudantes e servidores foram tomadas, inclusive com o apoio da Psicóloga da Secretaria de Educação, in loco.
Agradecemos a compreensão e solidariedade da população e informamos que a situação está sendo monitorada e qualquer outra informação oficial será fornecida ao público assim que possível.
Apesar do susto, todas as crianças passam bem e já estão em suas casas com suas famílias.
A administração pública já está tomando as providencias para verificar o fato gerador do acidente e posterior medidas cabíveis aos responsáveis."

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