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Via em obras

Acidente entre moto e carro agrava lentidão no trânsito da Terceira Ponte

O problema começou, segundo a Rodosol, concessionária responsável pelo trecho, com um acidente entre um carro e uma moto. A pista foi liberada
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 jun 2023 às 08:05

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 08:05

Lentidão na Terceira Ponte afeta motoristas na manhã desta quinta (22)
Lentidão na Terceira Ponte afeta motoristas na manhã desta quinta (22) Crédito: Leitor | A Gazeta
Quem passa pela Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (22), precisa ter paciência com o trânsito. Um acidente no início da manhã complicou ainda mais o fluxo. Alguns motoristas e passageiros de coletivos utilizaram os grupos de mensagens para alertar outros colegas de trânsito: "Completamente parado, melhor recuar", disse um deles, com uma foto que mostrava uma fila de carros e ônibus.
O problema começou, segundo a Rodosol, concessionária responsável pelo trecho, com um acidente entre um carro e uma moto. A ocorrência foi registrada no sentido Vila Velha-Vitória, alvo de reclamações de leitores de A Gazeta. A pista foi liberada às 6h50 desta quinta (22).
A liberação da pista, no entanto, não foi suficiente para melhorar o fluxo. Por volta das 7h30, ainda era possível notar lentidão no trânsito. A Rodosol confirma o fluxo intenso e informa que não houve um novo acidente. Às 8h desta quinta (22), a principal reclamação era dos motoristas que estavam na cidade canela-verde e tentavam subir a Terceira Ponte no sentido Vitória.
Houve quem reclamasse de trânsito também no sentido Vitória-Vila Velha, mesmo sem acidentes. 
As obras na Terceira Ponte também comprometem o trânsito. O painel eletrônico informa sobre o estreitamento de pista, uma vez que trabalhadores estão em um lado da pista retirando a mureta e dando andamento às obras prometidas pelo governo do Espírito Santo.

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