Acidente entre moto e carro agrava lentidão no trânsito da Terceira Ponte

O problema começou, segundo a Rodosol, concessionária responsável pelo trecho, com um acidente entre um carro e uma moto. A ocorrência foi registrada no sentido Vila Velha-Vitória, alvo de reclamações de leitores de A Gazeta . A pista foi liberada às 6h50 desta quinta (22).

A liberação da pista, no entanto, não foi suficiente para melhorar o fluxo. Por volta das 7h30, ainda era possível notar lentidão no trânsito. A Rodosol confirma o fluxo intenso e informa que não houve um novo acidente. Às 8h desta quinta (22), a principal reclamação era dos motoristas que estavam na cidade canela-verde e tentavam subir a Terceira Ponte no sentido Vitória.