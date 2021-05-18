Acidente entre dois ônibus deixa trânsito lento no Centro de Vitória

Acidente no centro de Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente entre dois ônibus deixou cinco pessoas feridas, na tarde desta terça-feira (19), no Centro de Vitória. Segundo informações da Guarda Municipal, houve uma colisão traseira entre os coletivos, que trafegavam na Avenida Princesa Isabel, no sentido Bento Ferreira. O Samu foi acionado e fez o resgate das vítimas.

Segundo a Guarda, o acidente aconteceu após uma freada brusca. O ônibus que seguia na frente teria parado para um pedestre atravessar, quando o segundo veículo colidiu na traseira. O Corpo de Bombeiros, que também atendeu à ocorrência, informou que cinco pessoas se feriram, mas nenhuma com gravidade.

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Por conta do acidente e do trabalho de resgate, uma faixa da avenida, no sentido Bento Ferreira, ficou obstruído. Por volta das 17h45, a Guarda detalhou que os ônibus já haviam sido retirados do local. A pista passou por uma limpeza antes de ser liberada, o que demorou cerca de 20 minutos, de acordo com os agentes. Às 18 horas o trânsito estava completamente liberado.

Pista onde ocorreu o acidente foi liberada Crédito: Any Cometti | G1ES

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa foi encaminhada ao Hospital de Urgência e Emergência. Outras quatros foram socorridas pelo Samu no local.

ATUALIZAÇÃO - 18/05 às 17h15min / Vitória – Colisão entre dois ônibus na curva do Saldanha: O Resgate do CBMES fez o atendimento a uma vítima e o transporte para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência – HEUE e as outras 4 vítimas foram socorridas pelo SAMU. Pista total… — BombeiroMilitarES (@bombeirosES) May 18, 2021

A reportagem de A Gazeta procurou o GVBus para saber mais detalhes sobre o acidente. Às 19h30, o grupo respondeu que a empresa responsável pelo ônibus da linha 182, que faz o itinerário Bairro da Penha/Morro do Alagoano, informou que havia aproximadamente 15 pessoas no coletivo, no momento do acidente. No total, quatro ficaram feridas.

"A empresa informa, ainda, com base nos primeiros relatos obtidos no local do acidente, que o ônibus seguia pela Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, sentido Jucutuquara, quando, ao passar pela Curva do Saldanha, o motorista do outro coletivo, do Sistema Transcol, linha 504 (Terminal de Jacaraípe/Terminal de Itacibá via Reta da Penha), que seguia logo a frente, precisou frear, na tentativa de desviar de uma andarilha que se atirou em direção ao veículo. Com a freada, o ônibus da linha 182 colidiu na traseira do Transcol, que também contava com aproximadamente 15 pessoas, mas ninguém se feriu", informou, por meio de nota.

A Ceturb também foi demandada. Assim que um retorno for dado, essa publicação será atualizada.