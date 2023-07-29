Correção
29/07/2023 - 8:00
A primeira versão deste texto trazia erroneamente a informação que nove pessoas ficaram feridas no acidente. Esse número foi passado inicialmente pelas autoridades, mas a quantidade de vítimas foi revisada ao fim deste sábado. Com isso, esta matéria foi corrigida.
Um grave acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio causou pelo menos uma morte na ES 010, em Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, por volta das 6h da manhã deste sábado (29). Oito pessoas ficaram feridas. Segundo a apuração da TV Gazeta, a vítima é o motorista do automóvel, um homem de 43 anos.
Acidente entre carro e ônibus deixa um morto e oito feridos em Aracruz
De acordo com o repórter Tiago Félix, o condutor do carro estava sozinho no veículo. No ônibus estavam o motorista, a cobradora e os passageiros. Pelas imagens é difícil identificar qual é o modelo do carro envolvido, tamanho o dano sofrido com a batida. Ele parou fora da pista, em uma área de pasto. De acordo com a Polícia Militar, seria um Jeep Renegade branco. O ônibus também saiu da estrada e caiu em um barranco. O trânsito no local flui normalmente no momento.
Segundo a PM, testemunhas relataram que o Jeep Renegade, que seguia no sentido Vila do Riacho, teria invadido a contramão para ultrapassar uma carreta, em uma área proibida, quando vinha o ônibus na direção contrária, que ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida.
A Secretaria de Saúde de Aracruz informou que fez o atendimento das vítimas. Dos feridos, sete foram atendidos e liberados em Aracruz. Uma vítima foi encaminhada para Vitória em situação mais grave.
O Corpo de Bombeiros, por nota, disse que fez o socorro de duas pessoas para o Pronto Atendimento do bairro Vila Rica, mas não tinha mais detalhes sobre o estado de saúde. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para o atendimento às demais vítimas a bordo do coletivo. Ainda segundo a apuração do repórter Tiago Félix, uma das pessoas feridas precisou ser transferida para um hospital da Grande Vitória.
A reportagem solicitou mais informações à Polícia Civil sobre a ocorrência. A corporação afirmou que a perícia foi acionada por volta das 7h, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na Rodovia ES 010, na zona rural de Aracruz. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
"O motorista do ônibus, de 24 anos, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Aracruz, para prestar depoimento e a ocorrência está em andamento. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz", finalizou a PC, em nota.
A TV Gazeta entrou em contato com a Cordial Turismo, empresa responsável pelo ônibus, que afirmou que "está prestando apoio aos feridos no acidente e acompanha o motorista na delegacia".