Parte do carro após grave acidente na ES 010, em Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Correção A primeira versão deste texto trazia erroneamente a informação que nove pessoas ficaram feridas no acidente. Esse número foi passado inicialmente pelas autoridades, mas a quantidade de vítimas foi revisada ao fim deste sábado. Com isso, esta matéria foi corrigida.

Um grave acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio causou pelo menos uma morte na ES 010, em Barra do Riacho, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , por volta das 6h da manhã deste sábado (29). Oito pessoas ficaram feridas. Segundo a apuração da TV Gazeta, a vítima é o motorista do automóvel, um homem de 43 anos.

Your browser does not support the audio element. Acidente entre carro e ônibus deixa um morto e oito feridos em Aracruz

De acordo com o repórter Tiago Félix, o condutor do carro estava sozinho no veículo. No ônibus estavam o motorista, a cobradora e os passageiros. Pelas imagens é difícil identificar qual é o modelo do carro envolvido, tamanho o dano sofrido com a batida. Ele parou fora da pista, em uma área de pasto. De acordo com a Polícia Militar , seria um Jeep Renegade branco. O ônibus também saiu da estrada e caiu em um barranco. O trânsito no local flui normalmente no momento.

Segundo a PM, testemunhas relataram que o Jeep Renegade, que seguia no sentido Vila do Riacho, teria invadido a contramão para ultrapassar uma carreta, em uma área proibida, quando vinha o ônibus na direção contrária, que ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida.

A Secretaria de Saúde de Aracruz informou que fez o atendimento das vítimas. Dos feridos, sete foram atendidos e liberados em Aracruz. Uma vítima foi encaminhada para Vitória em situação mais grave.

Ônibus caiu em barranco após acidente, em Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Corpo de Bombeiros , por nota, disse que fez o socorro de duas pessoas para o Pronto Atendimento do bairro Vila Rica, mas não tinha mais detalhes sobre o estado de saúde. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para o atendimento às demais vítimas a bordo do coletivo. Ainda segundo a apuração do repórter Tiago Félix, uma das pessoas feridas precisou ser transferida para um hospital da Grande Vitória.

A reportagem solicitou mais informações à Polícia Civil sobre a ocorrência. A corporação afirmou que a perícia foi acionada por volta das 7h, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na Rodovia ES 010, na zona rural de Aracruz. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

"O motorista do ônibus, de 24 anos, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Aracruz, para prestar depoimento e a ocorrência está em andamento. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz", finalizou a PC, em nota.