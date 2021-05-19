Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Uma pessoa ferida

Acidente entre carro e moto na Terceira Ponte deixa uma faixa bloqueada

Uma pessoa ficou ferida e já está sendo atendida no local. O acidente ocorreu no sentido Vitória - Vila Velha e, no sentido oposto, o trânsito segue sem impedimento

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 17:49

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

19 mai 2021 às 17:49
Trânsito na Terceira Ponte
Trânsito na Terceira Ponte Crédito: Reprodução | Rodosol
A "hora do rush" na Terceira Ponte registrou um acidente, que interdita parcialmente a pista. Segundo informações da Rodosol, concessionária que administra a ponte, uma pessoa ficou ferida após uma batida entre um carro e uma moto no sentido Vitória Vila Velha, no fim da tarde desta quarta-feira (19). O atendimento à ocorrência já está sendo realizado.
Imagens da própria concessionária mostram trânsito intenso de veículos no sentido Sul, ou seja, para quem segue de Vitória para Vila Velha. Uma faixa está interditada para atendimento à ocorrência. Por volta das 17h20, a Rodosol informou que a pista seria liberada "em instantes". O sentido contrário, de motoristas que trafegam em direção à Capital, ainda conforme as imagens, não há nenhum impedimento.

Veja Também

Carreta-cegonha transportando vans pega fogo em Vila Velha

Caminhão carregado com coco tomba na BR 101, em Sooretama

Carreta carregada com bloco de granito tomba na BR 262 em Venda Nova

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carros espírito santo motocicleta Rodosol Terceira Ponte Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados