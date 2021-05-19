Acidente entre carro e moto na Terceira Ponte deixa uma faixa bloqueada

A "hora do rush" na Terceira Ponte registrou um acidente, que interdita parcialmente a pista. Segundo informações da Rodosol, concessionária que administra a ponte, uma pessoa ficou ferida após uma batida entre um carro e uma moto no sentido Vitória - Vila Velha, no fim da tarde desta quarta-feira (19). O atendimento à ocorrência já está sendo realizado.
Imagens da própria concessionária mostram trânsito intenso de veículos no sentido Sul, ou seja, para quem segue de Vitória para Vila Velha. Uma faixa está interditada para atendimento à ocorrência. Por volta das 17h20, a Rodosol informou que a pista seria liberada "em instantes". O sentido contrário, de motoristas que trafegam em direção à Capital, ainda conforme as imagens, não há nenhum impedimento.