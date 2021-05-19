Acidente entre carro e moto na Terceira Ponte deixa uma faixa bloqueada

Imagens da própria concessionária mostram trânsito intenso de veículos no sentido Sul, ou seja, para quem segue de Vitória para Vila Velha. Uma faixa está interditada para atendimento à ocorrência. Por volta das 17h20, a Rodosol informou que a pista seria liberada "em instantes". O sentido contrário, de motoristas que trafegam em direção à Capital, ainda conforme as imagens, não há nenhum impedimento.