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Trânsito violento

Acidente entre carro e moto deixa um morto e outro ferido em Mimoso do Sul

Com batida, um dos ocupantes da moto faleceu no local e o outro ficou gravemente ferido. Batida foi registrada na tarde desta sexta-feira (14)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 abr 2023 às 17:52

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 17:52

Um homem que pilotava uma motocicleta morreu e o carona que estava na garupa ficou gravemente ferido, em um acidente que ainda envolveu um carro, na tarde desta sexta-feira (14) na localidade de Santa Marta, interior de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. 
O acidente foi por volta das 16h e as causas, ainda não foram informadas. De acordo com informações da Polícia Militar, com o impacto, o piloto da motoneta morreu no local. Já outro sofreu uma amputação de uma das pernas na batida. 
Acidente entre carro e moto deixa um morto e um ferido em Mimoso do Sul
Acidente entre carro e moto deixa um morto e um ferido em Mimoso do Sul Crédito: Leitor| A Gazeta
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e encaminhou a vítima para o Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul. Ele seria transferido em unidade avançada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do carro passaria por teste de bafômetro. O estado de saúde dele não foi informado. 
A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local do acidente. A ocorrência, segundo a corporação, ainda está em andamento.

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