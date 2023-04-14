Acidente entre carro e moto deixa um morto e outro ferido em Mimoso do Sul

Um homem que pilotava uma motocicleta morreu e o carona que estava na garupa ficou gravemente ferido, em um acidente que ainda envolveu um carro, na tarde desta sexta-feira (14) na localidade de Santa Marta, interior de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.
O acidente foi por volta das 16h e as causas, ainda não foram informadas. De acordo com informações da Polícia Militar, com o impacto, o piloto da motoneta morreu no local. Já outro sofreu uma amputação de uma das pernas na batida.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e encaminhou a vítima para o Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul. Ele seria transferido em unidade avançada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do carro passaria por teste de bafômetro. O estado de saúde dele não foi informado.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local do acidente. A ocorrência, segundo a corporação, ainda está em andamento.