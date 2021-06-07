Acidente entre carro e moto deixa três feridos em Vitória

Três pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre uma motocicleta e um carro na Avenida Maruípe, em Vitória, no início da noite desta segunda-feira (7). O carro seguia no sentido Reta da Penha quando tentou entrar em uma outra rua e acabou atingindo a motocicleta, que seguia no sentindo Avenida Vitória.
Os dois ocupantes da motocicleta tiveram fraturas nas pernas. Um parente do motorista do carro afirmou que ele teria se sentido mal, o que teria provocado a colisão. Todos os três feridos foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória. Nomes não foram divulgados.
Um vídeo recebido pela reportagem de A Gazeta mostra a Avenida Maruípe durante o atendimento às vítimas. Pelas imagens, é possível ver que a pista no sentido Centro de Vitória foi totalmente interditada no trecho onde aconteceu o acidente. O trânsito teve de ser desviado para uma faixa do sentido contrário. Veja abaixo:
A reportagem demandou a Polícia Militar para obter mais informações a respeito do acidente. Assim que tiver resposta, o texto será atualizado.