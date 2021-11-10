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Quatro mortos

Acidente entre carro e carreta interdita a BR 259, em João Neiva

Segundo os Bombeiros, quatro pessoas morreram e uma mulher foi resgatada com vida e encaminhada para um hospital em Aracruz. As vítimas estavam no Toyota Corolla
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2021 às 14:31

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 14:31

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro no km 22 da BR 259, em João Neiva, no Norte do Estado, matou quatro pessoas e deixou outra pessoa ferida. A colisão foi registrada por volta das 13h, na localidade de Acioli, e causou a interdição da rodovia.

Acidente com quatro pessoas mortas e uma ferida na BR 259

Ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, o Corpo de Bombeiros informou que quatro pessoas morreram no local do acidente e uma mulher foi resgatada com vida e encaminhada para um hospital em Aracruz. O estado de saúde dela não foi informado. 
As vítimas estavam presas às ferragens do Toyota Corolla, com placa de Aimores (MG). Uma guarnição do Corpo de Bombeiros segue no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada.
Mais informações em instantes.

Correção

10/11/2021 - 4:31
Anteriormente, o Corpo de Bombeiros havia informado que o acidente ocorreu no km 50 da BR 259, mas a Polícia Rodoviária Federal corrigiu a informação: colisão foi no km 22 da rodovia. O texto foi corrigido.

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