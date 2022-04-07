Acidente entre carro e caminhão deixa motorista ferido em Vila Velha

Um acidente envolvendo um carro branco e um caminhão deixou o motorista do automóvel ferido por volta das 16h desta quinta-feira (7), no cruzamento da Rua Humberto Serrano com a Avenida Jair de Andrade, no bairro Itapuã, em Vila Velha.
O analista de projetos André Slauvino, de 37 anos, estava próximo ao local e viu a cena. "A ambulância já socorreu o motorista do carro branco e os veículos continuam no cruzamento. Há um agente da Polícia Militar no local, colhendo informações", narrou.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vila Velha para saber mais detalhes sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.