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Bairro Itapuã

Acidente entre carro e caminhão deixa motorista ferido em Vila Velha

Colisão ocorreu por volta das 16h desta quinta-feira (7), no cruzamento da Rua Humberto Serrano com a Avenida Jair de Andrade. Motorista do automóvel foi socorrido por ambulância

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 16:47

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

07 abr 2022 às 16:47
Acidente entre carro e caminhão em cruzamento de Itapuã, em Vila Velha
Acidente entre carro e caminhão em cruzamento de Itapuã, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo um carro branco e um caminhão deixou o motorista do automóvel ferido por volta das 16h desta quinta-feira (7), no cruzamento da Rua Humberto Serrano com a Avenida Jair de Andrade, no bairro Itapuã, em Vila Velha.
O analista de projetos André Slauvino, de 37 anos, estava próximo ao local e viu a cena. "A ambulância já socorreu o motorista do carro branco e os veículos continuam no cruzamento. Há um agente da Polícia Militar no local, colhendo informações", narrou.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vila Velha para saber mais detalhes sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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