Acidente entre carreta e carros fere criança no Contorno em Cariacica

Uma equipe da PRF foi ao local para atender a ocorrência e informou que a Eco 101, concessionária que administra o trecho, também foi ao local. O acidente – que não teve a dinâmica informada – foi registrado no sentido Sul do Espírito Santo, mas deixou uma faixa interditada em cada sentido da pista. Como mostram imagens, havia uma faixa livre em cada sentido.