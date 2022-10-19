Acidente entre carreta e carros fere criança no Contorno em Cariacica

Um acidente entre uma carreta e dois carros no km 286 da Rodovia do Contorno – trecho da BR 101 – na altura de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, deixou uma criança ferida e interditou parcialmente o trânsito na manhã desta quarta-feira (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima – que não teve gênero e idade divulgados – está recebendo atendimento médico. De acordo com a Eco 101, a criança ferida foi encaminhada a um hospital em Vitória. O trânsito foi liberado às 9h20.
Uma equipe da PRF foi ao local para atender a ocorrência e informou que a Eco 101, concessionária que administra o trecho, também foi ao local. O acidente – que não teve a dinâmica informada – foi registrado no sentido Sul do Espírito Santo, mas deixou uma faixa interditada em cada sentido da pista. Como mostram imagens, havia uma faixa livre em cada sentido.
Procurada pela reportagem, a Eco 101 informou que a ocorrência foi registrada às 6h44, envolvendo um caminhão e dois carros. Foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção. O tráfego chegou a ficar com desvio de faixa em ambos os sentidos, com o trecho sinalizado.
A PRF informou que o trecho foi liberado às 9h20 desta quarta-feira (19).