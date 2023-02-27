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Na BR 262

Acidente deixa vítimas presas às ferragens em Domingos Martins

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o fato aconteceu por volta das 14h30, na altura do km 32; ocorrência ainda está em andamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2023 às 16:33

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 16:33

Um acidente envolvendo três veículos deixou vítimas presas às ferragens na tarde desta segunda-feira (27), no km 32 da BR 262, em Domingos Martins, região Serrana do Estado. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A PRF informou ainda que o incidente aconteceu por volta das 14h30 e que a ocorrência ainda está em andamento. Não há informações sobre identidade das vítimas ou de como foi a dinâmica do acidente. Destacou também que há um congestionamento de cerca de 2 km no sentido Vitória. 
O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado para ocorrência de colisão e que presta atendimento no local.

Acidente deixa vítimas feridas em Domingos Martins

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