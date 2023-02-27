Fumaça no Museu de Arte do Espírito Santo? Sim, mas não era fogo

Procurada, a Secretaria da Cultura (Secult) informou que, na verdade, o museu está passando por um processo de dedetização com fumacê.
"A ação é um procedimento padrão adotado pelos espaços culturais da Secult, acontece regularmente e visa combater diversos tipos de pragas. Todo o trabalho foi comunicado ao Corpo de Bombeiros", afirmou a pasta, responsável pela administração do local.
O Corpo de Bombeiros confirmou, por nota, que não se tratava de um incêndio e que havia uma equipe de desinsetização atuando no Maes.