Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confusão

Fumaça no Museu de Arte do Espírito Santo? Sim, mas não era fogo

Vista de fora, a cena chamou a atenção no Centro de Vitória na tarde desta segunda (27); Secult explicou que a fumaça foi devido a um serviço realizado; leia e entenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2023 às 18:00

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 18:00

Fumaça podia ser observada de longe no Centro de Vitória
Cena foi observada no Centro Histórico na tarde desta segunda-feira (27) Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma fumaça densa sobre o Museu de Arte do Espírito Santo (Maes) chamou a atenção de quem passava pelo Centro de Vitória na tarde desta segunda-feira (27). Leitores enviaram imagens ao site A Gazeta, questionando se seria um incêndio no interior do imóvel. 
Procurada, a Secretaria da Cultura (Secult) informou que, na verdade, o museu está passando por um processo de dedetização com fumacê. 
"A ação é um procedimento padrão adotado pelos espaços culturais da Secult, acontece regularmente e visa combater diversos tipos de pragas. Todo o trabalho foi comunicado ao Corpo de Bombeiros", afirmou a pasta, responsável pela administração do local. 
O Corpo de Bombeiros confirmou, por nota, que não se tratava de um incêndio e que havia uma equipe de desinsetização atuando no Maes.

Veja Também

Mulher dá à luz embrião congelado após morte do marido em acidente

Covid-19: ES começa a aplicar vacina bivalente e aguarda mais doses

Padre do ES realiza seu sonho e embarca para missão na África

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Vitória (ES) Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados