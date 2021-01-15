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Atenção, motoristas

Acidente deixa trânsito lento na BR 262 em Domingos Martins

Colisão entre caminhonete modelo Fiat Strada e um caminhão foi registrada no quilômetro 40 da via, na proximidade do trevo de Domingos Martins
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

15 jan 2021 às 17:02

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 17:02

Acidente no km 40 da BR 262 em Domingos Martins
Acidente no quilômetro 40 da BR 262, perto do trevo de entrada para Domingos Martins. Crédito: Colaborador/ Rádio CBN
Um acidente envolvendo uma caminhonete modelo Fiat Strada e um caminhão deixa o trânsito lento no quilômetro 40 da BR 262, perto do trevo de entrada para Domingos Martins. O acidente aconteceu por volta das 16h11 desta sexta-feira (15). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há relatos de feridos no acidente.
Por conta da colisão no trecho, o trânsito flui lentamente nas vias. Os motoristas que trafegam pela região devem desviar dos carros que ainda estão presentes no local. 
Equipes da PRF foram acionadas para auxiliar no fluxo de veículos. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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