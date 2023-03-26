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Três carros

Acidente deixa homem, mulher e bebê feridos na BR 262 em Cariacica

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na BR 262, na altura de Alto Lage, em Cariacica, na madrugada deste domingo (26), incluindo um bebê de um ano de idade

Publicado em 26 de Março de 2023 às 15:03

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

26 mar 2023 às 15:03
Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros na Avenida Mário Gurgel (trecho da BR 262), na altura de Alto Lage, em Cariacica, na madrugada deste domingo (26), incluindo um bebê de um ano. 
De acordo com informações da Polícia Militar, o bebê e uma mulher de 28 anos foram socorridos e encaminhados ao Pronto-Atendimento (PA) de Alto Lage, onde receberam atendimento. 
A terceira vítima foi um homem de 30 anos, socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória (antigo São Lucas).
A reportagem questionou se as vítimas estavam no mesmo carro e se são da mesma família, mas a corporação ainda não informou.
O acidente envolveu três veículos, um HB20, um Fiat Bravo e um Toyota Etios. Um deles capotou e derrubou um poste às margens da rodovia. Um dos motoristas abandonou o veículo e deixou o local antes da ocorrência ser atendida.  
A reportagem de A Gazeta também demandou o Corpo de Bombeiros, para saber sobre a vítima socorrida pela corporação, e questionou a Prefeitura de Cariacica para ter informações sobre o estado de saúde do bebê e da mulher, levados para o PA de Alto Lage, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

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