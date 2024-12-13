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Trecho em Cariacica

Acidente com três veículos deixa motociclista ferido na Rodovia do Contorno

O homem ferido é um policial militar, que estava de folga. Moto dele acabou atingida pelo carro, que antes acabou acertado pela carreta sem freio

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 18:52

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 dez 2024 às 18:52
Acidente deixou uma pessoa ferida na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Acidente deixou uma pessoa ferida na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Wilson Rodrigues
Um acidente envolvendo um caminhão, uma moto e um carro deixou uma pessoa ferida no final da tarde desta sexta-feira (13), no quilômetro 294 da BR-101, na altura de Nova Brasília, em Cariacica
O motorista do caminhão relatou ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que o veículo perdeu o freio e que acabou batendo no carro de passeio, que capotou, e, na sequência, bateu em uma moto. Nem o motorista do caminhão, nem o condutor do carro se feriram. Já o piloto da moto, um policial militar que estava de folga, foi socorrido consciente por uma equipe da Eco101. 
Segundo a concessionária, a ocorrência foi registrada às 17h06. “Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF. Uma pessoa foi encaminhada ao hospital com uma lesão no pé. O trânsito no sentido sul flui em desvio. A ocorrência está em andamento.”

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