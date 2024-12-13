Acidente com três veículos deixa motociclista ferido na Rodovia do Contorno

O motorista do caminhão relatou ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que o veículo perdeu o freio e que acabou batendo no carro de passeio, que capotou, e, na sequência, bateu em uma moto. Nem o motorista do caminhão, nem o condutor do carro se feriram. Já o piloto da moto, um policial militar que estava de folga, foi socorrido consciente por uma equipe da Eco101.