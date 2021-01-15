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Trânsito

Acidente com carreta interdita rodovia em Venda Nova do Imigrante

Carreta ficou atravessada na ES 166 na localidade de Santo Antônio do Oriente; segundo a Polícia Militar, ainda não há previsão de liberação do trecho
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 jan 2021 às 16:53

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 16:53

Carreta ficou atravessada na ES 166, interditando a via em Venda Nova do Imigrante Crédito: Internauta
O motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo na ES 166, na tarde desta sexta-feira (15), na localidade de Santo Antônio do Oriente, interior de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente deixou a pista interditada. Segundo a Polícia Militar, que está no local, ainda não há previsão de liberação do trecho.
As primeiras informações da polícia são de que o motorista seguia no sentido Castelo quando o veículo perdeu força na subida e ao descer de ré, acabou parando em L. A carreta carregava chapas de granito, que caíram na pista durante a manobra.
Os carros conseguem desviar por uma via lateral. Ninguém ficou ferido no acidente. O dono do veículo está providenciando a retirada da carreta e a limpeza da carga.

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