Acidente com carga inflamável interdita parte da BR 259 em Colatina

Uma carreta tombou na altura do km 45 da BR 259, no trevo de Barbados, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no final da tarde de quarta-feira (1). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava nitrato de amônio – uma substância inflamável. A carga, considerada perigosa, ficou espalhada em parte da pista. Nesta quinta-feira (2), o trânsito segue em "pare e siga" no trecho.
De acordo com a corporação, no início desta tarde estava sendo concluído o destombamento da carreta. No entanto, o produto continua derramado na via. De acordo com apuração da TV Gazeta Noroeste, uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) chegou ao local para analisar o caso.
Segundo a PRF, o motorista ficou ferido e foi socorrido para um hospital, logo após o acidente. Não há mais informações sobre a identidade dele nem o atual estado de saúde.