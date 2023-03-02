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Acidente com carga inflamável interdita parte da BR 259 em Colatina

Trecho na altura do trevo de Barbados segue sob sistema 'pare e siga' nesta quinta-feira (2); carreta com nitrato de amônio tombou na quarta-feira (1)

Publicado em 02 de Março de 2023 às 14:37

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 mar 2023 às 14:37
Carga ficou espalhada pela pista, na BR 259, no trevo de Barbados, em Colatina
Carga ficou espalhada pela pista, na BR 259, no trevo de Barbados, em Colatina Crédito: Divulgação | PRF
Uma carreta tombou na altura do km 45 da BR 259, no trevo de Barbados, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no final da tarde de quarta-feira (1). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava nitrato de amônio – uma substância inflamável. A carga, considerada perigosa, ficou espalhada em parte da pista. Nesta quinta-feira (2), o trânsito segue em "pare e siga" no trecho.
De acordo com a corporação, no início desta tarde estava sendo concluído o destombamento da carreta. No entanto, o produto continua derramado na via. De acordo com apuração da TV Gazeta Noroeste, uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) chegou ao local para analisar o caso.
Segundo a PRF, o motorista ficou ferido e foi socorrido para um hospital, logo após o acidente. Não há mais informações sobre a identidade dele nem o atual estado de saúde.

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