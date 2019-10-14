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Venda Nova do Imigrante

21 autuados por embriaguez ao volante na volta da Festa da Polenta

Foram monitorados os quilômetros 104 e 105 da BR 262 (entrada e saída da festa)

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 20:48

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

14 out 2019 às 20:48
21 motoristas são autuados por embriaguez ao volante durante a Festa da Polenta 2019 Crédito: Divulgação | PRF
21 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante durante a Festa da Polenta 2019. O resultado é fruto de uma operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste final de semana (12 e 13 de outubro) na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo.
Foram monitorados os quilômetros 104 e 105 da rodovia (entrada e saída da festa). Nas 318 abordagens, 18 pessoas se recusaram a fazer o teste do bafômetro e fora notificadas por dirigir sob efeito de álcool. 
> Motociclista bate em ônibus, cai na pista e é atropelado por carreta no ES
Durante a operação também foi registrada uma ocorrência policial por dirigir sem a devida permissão. Além disso, 20 veículos e 9 certificados de registro e licenciamento de veículo (CRLV) foram recolhidos pelos agentes, além de 24 CNHs.
> Após atropelamento com morte, caminhão invade canteiro no Contorno

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