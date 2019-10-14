21 autuados por embriaguez ao volante na volta da Festa da Polenta

21 motoristas são autuados por embriaguez ao volante durante a Festa da Polenta 2019

Foram monitorados os quilômetros 104 e 105 da rodovia (entrada e saída da festa). Nas 318 abordagens, 18 pessoas se recusaram a fazer o teste do bafômetro e fora notificadas por dirigir sob efeito de álcool.