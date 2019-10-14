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Mais um acidente

Após atropelamento com morte, caminhão invade canteiro no Contorno

O acidente aconteceu agora pela manhã, cerca de 200 metros de onde um homem morreu atropelado

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 08:55

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

14 out 2019 às 08:55
Acidente com carreta cerca de 200 metros de um atropelamento com morte na Rodovia do Contorno em Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro
Um motorista perdeu o controle de uma carreta, subiu no canteiro central e derrubou a grade de proteção e um poste de iluminação na Rodovia do Contorno, em Cariacica. O acidente aconteceu  na manhã desta segunda-feira (14), cerca de 200 metros de onde um homem morreu atropelado.
Por causa do atropelamento, o trânsito estava lento no trecho, segundo o motorista do caminhão, Fabiano Vidigal, de 33 anos. Ele seguia para Cachoeiro de Itapemirim. Em entrevista, Fabiano reclamou da falta de sinalização na pista.
"É um susto. A rodovia tem que ter sinalização. Tem um acidente logo na frente, pelo amor de Deus, gente, sinaliza aqui atrás. Não tinha sinalização nenhuma. Quando eu cheguei aqui, o trânsito todo parado. Quando acabei de fazer a curva, eu brequei a carreta, e a carreta deu L comigo. Então agora um pai de família pode perder o emprego por causa disso", desabafou o motorista.

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