Após atropelamento com morte, caminhão invade canteiro no Contorno

Por causa do atropelamento, o trânsito estava lento no trecho, segundo o motorista do caminhão, Fabiano Vidigal, de 33 anos. Ele seguia para Cachoeiro de Itapemirim. Em entrevista, Fabiano reclamou da falta de sinalização na pista.

"É um susto. A rodovia tem que ter sinalização. Tem um acidente logo na frente, pelo amor de Deus, gente, sinaliza aqui atrás. Não tinha sinalização nenhuma. Quando eu cheguei aqui, o trânsito todo parado. Quando acabei de fazer a curva, eu brequei a carreta, e a carreta deu L comigo. Então agora um pai de família pode perder o emprego por causa disso", desabafou o motorista.