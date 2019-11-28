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Crime

PF prende homem suspeito de armazenar cenas de sexo e nudez de menores no ES

As investigações tiveram início em abril deste ano a partir de informações repassadas pela Unidade de Repreensão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil (URCOP) da Polícia Federal, sediada em Brasília, no Distrito Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 10:38

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 10:38

Com o homem foi apreendido um celular e um disco rígido de computador Crédito: Divulgação/PF
Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã de quarta-feira (27) pela Polícia Federal em Guaçuí, Região do Caparaó. Ele é acusado de armazenar várias imagens de adolescentes e crianças em cenas de sexo e nudez.

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Segundo a Polícia Federal, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em ação de combate à divulgação de pornografia infantil na internet. O homem foi preso em flagrante. As investigações tiveram início em abril deste ano a partir de informações repassadas pela Unidade de Repreensão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil (URCOP) da Polícia Federal, sediada em Brasília, no Distrito Federal
O usuário de programa de compartilhamento de arquivos pela internet, por meio de rede peer-to-peer (P2P), que atuava na cidade de Guaçuí, teria feito dowload/upload ou compartilhado arquivos conhecidos de pornografia infantil.
O homem preso em flagrante foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim onde foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante. Com ele foi apreendido um celular e um disco rígido de computador. Ele também é investigado pelo compartilhamento de conteúdo pornográfico infantil. A pena por pornografia infantil é de reclusão de um a quatro anos de reclusão.

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