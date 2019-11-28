PF prende homem suspeito de armazenar cenas de sexo e nudez de menores no ES

Com o homem foi apreendido um celular e um disco rígido de computador Crédito: Divulgação/PF

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã de quarta-feira (27) pela Polícia Federal em Guaçuí , Região do Caparaó. Ele é acusado de armazenar várias imagens de adolescentes e crianças em cenas de sexo e nudez.

Segundo a Polícia Federal, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em ação de combate à divulgação de pornografia infantil na internet. O homem foi preso em flagrante. As investigações tiveram início em abril deste ano a partir de informações repassadas pela Unidade de Repreensão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil (URCOP) da Polícia Federal, sediada em Brasília, no Distrito Federal

O usuário de programa de compartilhamento de arquivos pela internet, por meio de rede peer-to-peer (P2P), que atuava na cidade de Guaçuí, teria feito dowload/upload ou compartilhado arquivos conhecidos de pornografia infantil.