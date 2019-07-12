Rapper é preso por tráfico sexual e pornografia infantil

O rapper norte-americano Robert Sylvester Kelly , mais conhecido como R. Kelly , de 52 anos, foi preso na noite desta quinta (11), segundo informações da NBC New York e do site TMZ.

O cantor, que era alvo de investigações porde quatro pessoas, sendo três delas, foipor acusações de obstrução de justiça,e até. Em junho, de acordo com informações da revista Quem, Kelly negou em julgamento as acusações anteriores durante audiência em

Dentre as acusações contra o artista - que são 10, no total, de 1998 a 2010, ele é apontado por uma das testemunhas por ter a filmado fazendo sexo com ele na casa dele, na ocasião em que a vítima tinha 14 anos.