Padre atende fiéis nas praias de Iriri, em Anchieta

Padre Eduardo Magalhães convida fiéis para rezar terço em praias de Iriri Crédito: Reprodução/arquivo pessoal

Em vez de aguardar a ida dos fiéis à Igreja, o padre Eduardo Magalhães decidiu ir até eles no verão, na beira da praia, em Anchieta , Litoral Sul do Estado. Em uma tenda na Praia da Costa Azul e outra na Areia Preta, o pároco chama os cristãos para rezar o terço e, em seguida, atende aos que desejam se confessar.

Os atendimentos à beira da praia começaram em 2016. Ao lado de uma imagem de Nossa Senhora e da bíblia sagrada, as pessoas são atendidos debaixo da tenda. Na manhã desta terça-feira (07), houve o primeiro encontro para o momento do terço, neste ano.

Fizemos o terço às 7h da manhã e foi lindo, muitas pessoas vieram. Atendi as confissões depois, de 9h até às 13h. Às sextas, fico na Praia da Costa Azul, no mesmo horário, conta o padre, responsável pela Paróquia de São Francisco Xavier, em Iriri.

A experiência de dar aconselhamentos e bênçãos na praia, segundo o padre, é chamada Verão com Fé e chega à sua quarta edição. A intenção é levar a Igreja para o meio do povo. Ir até eles. Evangelizar tem feito a diferença em nosso balneário. O Papa Francisco nos diz que sejamos uma Igreja de saída, que não só espere as pessoas, que vá ao encontro delas para fazer um mundo melhor, revela.

Padre Eduardo Magalhães em tenda na beira da praia, em Anchieta Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

O padre, que já chegou a atender até 60 fiéis em um dia, conta que o momento é especial e, ao contrário do que muitos pensam, há respeito quanto ao vestuário, uma vez que não pode atender confissões a pessoas de bermuda. É uma forma diferente de evangelizar, de levar Deus às pessoas. Uma experiência muito bonita e há muito respeito. As mulheres não vão de biquíni, colocam uma canga, diz o padre Eduardo Magalhães.