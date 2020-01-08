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Verão com fé

Padre atende fiéis nas praias de Iriri, em Anchieta

Padre Eduardo Magalhães reza o terço duas vezes por semana em  tendas montadas nas praias e, em seguida, atende aos que desejam se confessar

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 21:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 21:53
Padre Eduardo Magalhães convida fiéis para rezar terço em praias de Iriri  Crédito: Reprodução/arquivo pessoal
Em vez de aguardar a ida dos fiéis à Igreja, o padre Eduardo Magalhães decidiu ir até eles no verão, na beira da praia, em Anchieta, Litoral Sul do Estado. Em uma tenda na Praia da Costa Azul e outra na Areia Preta, o pároco chama os cristãos para rezar o terço e, em seguida, atende aos que desejam se confessar.
Os atendimentos à beira da praia começaram em 2016. Ao lado de uma imagem de Nossa Senhora e da bíblia sagrada, as pessoas são atendidos debaixo da tenda. Na manhã desta terça-feira (07), houve o primeiro encontro para o momento do terço, neste ano.

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Fizemos o terço às 7h da manhã e foi lindo, muitas pessoas vieram. Atendi as confissões depois, de 9h até às 13h. Às sextas, fico na Praia da Costa Azul, no mesmo horário, conta o padre, responsável pela Paróquia de São Francisco Xavier, em Iriri.
A experiência de dar aconselhamentos e bênçãos na praia, segundo o padre, é chamada Verão com Fé e chega à sua quarta edição. A intenção é levar a Igreja para o meio do povo. Ir até eles. Evangelizar tem feito a diferença em nosso balneário. O Papa Francisco nos diz que sejamos uma Igreja de saída, que não só espere as pessoas, que vá ao encontro delas para fazer um mundo melhor, revela.
Padre Eduardo Magalhães em tenda na beira da praia, em Anchieta Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal
O padre, que já chegou a atender até 60 fiéis em um dia, conta que o momento é especial e, ao contrário do que muitos pensam, há respeito quanto ao vestuário, uma vez que não pode atender confissões a pessoas de bermuda. É uma forma diferente de evangelizar, de levar Deus às pessoas. Uma experiência muito bonita e há muito respeito. As mulheres não vão de biquíni, colocam uma canga, diz o padre Eduardo Magalhães.
Os atendimentos nas praias de Areia Preta e Costa Azul, que ficam em Iriri, vão até o final deste mês. Neste sábado (11), haverá a missa do turista às 18h, no palco de shows da praia da Costa Azul. No momento, são abençoadas porções de areia e conchas, que são levados pelos fiéis ao final da celebração.

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