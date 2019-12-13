Encontro Nacional de Folia de Reis movimenta Muqui, no Sul do ES

Data: 27/01/2019- ES - Muqui - Reportagem Especial Culturas. Folias de Reis - Editoria: Caderno Dois - Foto: Fenando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

cidade histórica de Muqui , na região Sul do Espírito Santo, realiza neste sábado (14) o 69º Encontro Nacional de Folia de Reis , um dos maiores eventos da cultura popular do Espírito Santo. Ao todo, 45 grupos se reúnem com o colorido e as cantorias na praça municipal. Em seguida, eles seguem em procissão até a Igreja Matriz São João Batista.

Tradicionalmente, o encontro acontece no mês de agosto, entretanto, por conta das dificuldades com o repasse de verbas, o evento foi transferido para o dezembro. Neste sábado, a programação incluí atividades durante todo o dia, das 10h à 19h, com apresentação de grupos folclóricos do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Muqui - Reportagem Especial Culturas. Folias de Reis - Editoria: Caderno Dois - Foto: Fenando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Data: 27/01/2019- ES - Muqui - Reportagem Especial Culturas. Folias de Reis - Editoria: Caderno Dois - Foto: Fenando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Data: 27/01/2019 - ES - Muqui - Reportagem Especial Culturas. Folias de Reis - Editoria: Caderno Dois - Foto: Fenando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Data: 30/12/2018 - ES - Muqui - Reportagem Especial Culturas. Folias de Reis - Editoria: Caderno Dois - Foto: Fenando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

O QUE É?

A Folia de Reis, que encena a viagem dos Reis Magos em visita ao Menino Jesus recém-nascido, é integrada por doze foliões que representam os doze apóstolos, dentre os quais o mestre da folia e os tocadores, enquanto os palhaços representam os soldados do rei Herodes.

FORMAÇÃO

O mestre é quem organiza o grupo e, com seu apito, comanda as toadas e tira os desafios. Os tocadores são os músicos que animam a folia.

DIA DE REIS

As folias iniciam sua peregrinação no ciclo natalino a partir da meia-noite do dia 24 de dezembro, prosseguindo até o dia 6 de janeiro, dia de Reis, e podendo continuar ou não até o dia de São Sebastião, 20 de janeiro.

BANDEIRA

O símbolo religioso da Folia é a bandeira dos Santos Reis, na qual cada enfeite tem um significado relativo à Sagrada Família. O uniforme dos foliões pode ser de cores variadas com o predomínio das cores azul, branco, amarelo, vermelho e verde.

NO ESPÍRITO SANTO