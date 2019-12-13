Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura popular

Encontro Nacional de Folia de Reis movimenta Muqui, no Sul do ES

Evento acontece há 69 anos no maior Sítio Histórico do Espírito Santo e reúne grupos folclóricos de todo o Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 17:18

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 17:18

Data: 27/01/2019- ES - Muqui - Reportagem Especial Culturas. Folias de Reis - Editoria: Caderno Dois - Foto: Fenando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
cidade histórica de Muqui, na região Sul do Espírito Santo,  realiza neste sábado (14) o 69º Encontro Nacional de Folia de Reis, um dos maiores eventos da cultura popular do Espírito Santo. Ao todo, 45 grupos se reúnem com o colorido e as cantorias na praça municipal. Em seguida, eles seguem em procissão até a Igreja Matriz São João Batista. 
Tradicionalmente, o encontro acontece no mês de agosto, entretanto, por conta das dificuldades com o repasse de verbas, o evento foi transferido para o dezembro. Neste sábado, a programação incluí atividades durante todo o dia, das 10h à 19h, com apresentação de grupos  folclóricos do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
A Folia de Reis é um cortejo de caráter religioso popular que se realiza em vários estados do Brasil. De Tradição europeia antiga, disseminada em países de formação católica, foi introduzida no Brasil pelos portugueses, sendo hoje um importante traço da identidade cultural brasileira. Durante o período de Natal, os grupos de Folias de Reis visitam as casas no intuito de celebrar a visita dos Três Reis Magos ao menino Jesus. Os grupos de Folia de Reis foram tema de um ensaio fotográfico sobre cultura popular realizado por A Gazeta
Muqui - Reportagem Especial Culturas. Folias de Reis - Editoria: Caderno Dois - Foto: Fenando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
Data: 27/01/2019- ES - Muqui - Reportagem Especial Culturas. Folias de Reis - Editoria: Caderno Dois - Foto: Fenando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
Data: 27/01/2019 - ES - Muqui - Reportagem Especial Culturas. Folias de Reis - Editoria: Caderno Dois - Foto: Fenando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
Data: 30/12/2018 - ES - Muqui - Reportagem Especial Culturas. Folias de Reis - Editoria: Caderno Dois - Foto: Fenando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Veja Também

Folia de Reis encerra o Brilho de Natal de Domingos Martins

Natal das folias de reis ultrapassa gerações

O QUE É?

A Folia de Reis, que encena a viagem dos Reis Magos em visita ao Menino Jesus recém-nascido, é integrada por doze foliões que representam os doze apóstolos, dentre os quais o mestre da folia e os tocadores, enquanto os palhaços representam os soldados do rei Herodes.

FORMAÇÃO 

O mestre é quem organiza o grupo e, com seu apito, comanda as toadas e tira os desafios. Os tocadores são os músicos que animam a folia.

DIA DE REIS 

As folias iniciam sua peregrinação no ciclo natalino a partir da meia-noite do dia 24 de dezembro, prosseguindo até o dia 6 de janeiro, dia de Reis, e podendo continuar ou não até o dia de São Sebastião, 20 de janeiro.

BANDEIRA

O símbolo religioso da Folia é a bandeira dos Santos Reis, na qual cada enfeite tem um significado relativo à Sagrada Família. O uniforme dos foliões pode ser de cores variadas com o predomínio das cores azul, branco, amarelo, vermelho e verde.

NO ESPÍRITO SANTO

No Espírito Santo, existem cerca de 65 grupos de Folia de Reis, segundo o Atlas do Folclore Capixaba de 2011.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados