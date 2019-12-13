Encontro Nacional de Folia de Reis movimenta Muqui, no Sul do ES

A cidade histórica de Muqui, na região Sul do Espírito Santo, realiza neste sábado (14) o 69º Encontro Nacional de Folia de Reis, um dos maiores eventos da cultura popular do Espírito Santo. Ao todo, 45 grupos se reúnem com o colorido e as cantorias na praça municipal. Em seguida, eles seguem em procissão até a Igreja Matriz São João Batista.
Tradicionalmente, o encontro acontece no mês de agosto, entretanto, por conta das dificuldades com o repasse de verbas, o evento foi transferido para o dezembro. Neste sábado, a programação incluí atividades durante todo o dia, das 10h à 19h, com apresentação de grupos folclóricos do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
A Folia de Reis é um cortejo de caráter religioso popular que se realiza em vários estados do Brasil. De Tradição europeia antiga, disseminada em países de formação católica, foi introduzida no Brasil pelos portugueses, sendo hoje um importante traço da identidade cultural brasileira. Durante o período de Natal, os grupos de Folias de Reis visitam as casas no intuito de celebrar a visita dos Três Reis Magos ao menino Jesus. Os grupos de Folia de Reis foram tema de um ensaio fotográfico sobre cultura popular realizado por A Gazeta.
O QUE É?
A Folia de Reis, que encena a viagem dos Reis Magos em visita ao Menino Jesus recém-nascido, é integrada por doze foliões que representam os doze apóstolos, dentre os quais o mestre da folia e os tocadores, enquanto os palhaços representam os soldados do rei Herodes.
FORMAÇÃO
O mestre é quem organiza o grupo e, com seu apito, comanda as toadas e tira os desafios. Os tocadores são os músicos que animam a folia.
DIA DE REIS
As folias iniciam sua peregrinação no ciclo natalino a partir da meia-noite do dia 24 de dezembro, prosseguindo até o dia 6 de janeiro, dia de Reis, e podendo continuar ou não até o dia de São Sebastião, 20 de janeiro.
BANDEIRA
O símbolo religioso da Folia é a bandeira dos Santos Reis, na qual cada enfeite tem um significado relativo à Sagrada Família. O uniforme dos foliões pode ser de cores variadas com o predomínio das cores azul, branco, amarelo, vermelho e verde.
NO ESPÍRITO SANTO
No Espírito Santo, existem cerca de 65 grupos de Folia de Reis, segundo o Atlas do Folclore Capixaba de 2011.