Folia de Reis encerra o Brilho de Natal de Domingos Martins

A vigésima segunda edição do Brilho de Natal de Domingos Martins chega ao fim no próximo domingo (6). Nele, será realizada a tradicional Folia de Reis, encerrando oficialmente o evento. Os grupos Soído, Folia de Reis São Sebastião – Afonso Claudio e Terno de Reis Estrela da Amizade - Alfredo Chaves – Anchieta sairão, às 19h, da Praça Dr. Arthur Gerhardt para as visitas a residências e comércios da cidade.
Além da decoração especial, que engloba a praça, os canteiros e a Rua de Lazer, um dos principais atrativos do Brilho de Natal, a Vila do Papai Noel continua funcionando até o domingo.
A EDIÇÃO
Desde o dia 24 de novembro, data da abertura oficial, foram muitos os momentos de encanto e magia, com decoração, iluminação e programação cultural especiais para as comemorações de final de ano.
Os destaques da programação deste ano foram a chegada triunfal da Mamãe Noel, a presença do Bom Velhinho, o vídeo mapping no Centro Cultural Imperador e as dezenas de apresentações de corais e grupos de dança e música.
22º Brilho de Natal de Domingos Martins
Funcionamento: até domingo
Onde: Na Praça Arthur Gerhardt, no Centro da cidade
Vila do Papai Noel
Quarta-feira (02): 13h às 22h. Entrada, Trenó Virtual, jogos interativos gratuitos /*Foto com o Papai Noel com celular ou máquina fotográfica sem custo para o visitante. Haverá também a opção de registrar o momento com um fotógrafo profissional e levar a foto impressa para casa (serviço pago à parte).
Quinta-feira (03): 17h às 22h
Sexta-feira (04): 17h às 23h
Sábado (05): 14h à 0h
Domingo (06): 14h às 22h
Venda de ingressos: www.brilhodenatal.com.br e nas bilheterias da Vila do Papai Noel, consulte valores e mais informações no site.