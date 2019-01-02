Folia de Reis encerra o Brilho de Natal de Domingos Martins

O Brilho de Natal de Domingos Martins Crédito: Divulgação

A vigésima segunda edição do Brilho de Natal de Domingos Martins chega ao fim no próximo domingo (6). Nele, será realizada a tradicional Folia de Reis, encerrando oficialmente o evento. Os grupos Soído, Folia de Reis São Sebastião – Afonso Claudio e Terno de Reis Estrela da Amizade - Alfredo Chaves – Anchieta sairão, às 19h, da Praça Dr. Arthur Gerhardt para as visitas a residências e comércios da cidade.

Além da decoração especial, que engloba a praça, os canteiros e a Rua de Lazer, um dos principais atrativos do Brilho de Natal, a Vila do Papai Noel continua funcionando até o domingo.

A EDIÇÃO

Desde o dia 24 de novembro, data da abertura oficial, foram muitos os momentos de encanto e magia, com decoração, iluminação e programação cultural especiais para as comemorações de final de ano.

Os destaques da programação deste ano foram a chegada triunfal da Mamãe Noel, a presença do Bom Velhinho, o vídeo mapping no Centro Cultural Imperador e as dezenas de apresentações de corais e grupos de dança e música.

22º Brilho de Natal de Domingos Martins

Funcionamento: até domingo

Onde: Na Praça Arthur Gerhardt, no Centro da cidade

Vila do Papai Noel

Quarta-feira (02): 13h às 22h. Entrada, Trenó Virtual, jogos interativos gratuitos /*Foto com o Papai Noel com celular ou máquina fotográfica sem custo para o visitante. Haverá também a opção de registrar o momento com um fotógrafo profissional e levar a foto impressa para casa (serviço pago à parte).

Quinta-feira (03): 17h às 22h

Sexta-feira (04): 17h às 23h

Sábado (05): 14h à 0h

Domingo (06): 14h às 22h

Venda de ingressos: www.brilhodenatal.com.b r e nas bilheterias da Vila do Papai Noel, consulte valores e mais informações no site.