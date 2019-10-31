Cachorro fica na porta de hospital à espera do dono em Cachoeiro

Um cachorro, chamado de Spike, está desde a tarde desta quarta-feira (30), na porta da Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Isso porque o dono dele está internado e ele se recusa a ir para casa. Segundo a assessoria de comunicação do hospital, Spike chegou junto com uma acompanhante que depois tentou levá-lo para casa, mas ele retornou para a porta da Santa Casa e continua a espera do dono.
A cena emocionou e sensibilizou os funcionários, que se empenharam para que os dois ficassem juntos pelo menos por alguns instantes, mas, o hospital informou que o encontro não foi possível por medida de segurança.
A equipe do hospital está alimentando o fiel companheiro que já virou um xodó, com ração e água, enquanto o dono segue internado.
O reencontro entre os dois não tem data para acontecer, já que o paciente não tem previsão para receber alta. O hospital disse que a intenção é levá-lo de volta para casa e fazer com que ele fique onde vive esperando pelo seu amigo internado.