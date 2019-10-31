Cachorro fica na porta de hospital à espera do dono em Cachoeiro

Spike está desde a tarde de quarta-feira (30) no hospital aguardando o dono que está internado. Crédito: Reprodução| Santa Casa de Misericórdia

Um cachorro, chamado de Spike, está desde a tarde desta quarta-feira (30), na porta da Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado . Isso porque o dono dele está internado e ele se recusa a ir para casa. Segundo a assessoria de comunicação do hospital, Spike chegou junto com uma acompanhante que depois tentou levá-lo para casa, mas ele retornou para a porta da Santa Casa e continua a espera do dono.

A cena emocionou e sensibilizou os funcionários, que se empenharam para que os dois ficassem juntos pelo menos por alguns instantes, mas, o hospital informou que o encontro não foi possível por medida de segurança.

A equipe do hospital está alimentando o fiel companheiro que já virou um xodó, com ração e água, enquanto o dono segue internado.