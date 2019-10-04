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Padroeiro dos animais

Animais de estimação recebem benção de São Francisco de Assis no ES

Missa especial para abençoar os animais foi realizada em comunidade católica de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 16:31

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

04 out 2019 às 16:31
Animais de Cachoeiro recebem benção no dia de São Francisco de Assis Crédito: TV Gazeta Sul
Todo ano, a comunidade católica de São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, realiza a benção dos animais no dia 04 de outubro, que é o dia do padroeiro dos bichinhos e da natureza. Mais de vinte animais participaram da tradição na paróquia.
O Padre Gracione, responsável pela celebração, explicou porque São Francisco de Assis se tornou o protetor dos animais. “Ele chamava todos de irmãos, como irmã natureza, irmã terra e irmã água. Os animais eram como irmãos e ele tinha uma relação e muito carinho com eles, por isso, surgiu a benção dos animais no Dia de São Francisco.”

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A Vânia Marques participou pela primeira vez e contou que na casa dela, o bichinho de estimação é como se fosse da família. “O cachorro é como se fosse uma criança pra gente. Lá em casa temos o maior carinho com ele.”
Também teve animal com problemas de saúde, sendo levado para pedir proteção. “Além do médico, a gente tem que ter muita confiança em Deus, que é o que mais nos protege. Eu adotei esse porque meu outro cachorrinho faleceu. Ele tinha um mês e deu sopro no coração e tem uma alergia que precisa tomar comprimido uma vez por mês”, disse a Claudinéia Aparecida.
A Núbia Nazareth levou o cachorro para agradecer pela vida dele. “Ele é um cão idoso e ficou cego de um olho devido a um trauma. A menina que resgatou ele, achou até que estava morto. Foi uma vitória ele achar uma casa, a gente decidiu trazer ele aqui porque ele é uma benção nas nossas vidas.”

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