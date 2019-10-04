Animais de estimação recebem benção de São Francisco de Assis no ES

Animais de Cachoeiro recebem benção no dia de São Francisco de Assis Crédito: TV Gazeta Sul

Todo ano, a comunidade católica de São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, realiza a benção dos animais no dia 04 de outubro, que é o dia do padroeiro dos bichinhos e da natureza. Mais de vinte animais participaram da tradição na paróquia.

O Padre Gracione, responsável pela celebração, explicou porque São Francisco de Assis se tornou o protetor dos animais. “Ele chamava todos de irmãos, como irmã natureza, irmã terra e irmã água. Os animais eram como irmãos e ele tinha uma relação e muito carinho com eles, por isso, surgiu a benção dos animais no Dia de São Francisco.”

A Vânia Marques participou pela primeira vez e contou que na casa dela, o bichinho de estimação é como se fosse da família. “O cachorro é como se fosse uma criança pra gente. Lá em casa temos o maior carinho com ele.”

Também teve animal com problemas de saúde, sendo levado para pedir proteção. “Além do médico, a gente tem que ter muita confiança em Deus, que é o que mais nos protege. Eu adotei esse porque meu outro cachorrinho faleceu. Ele tinha um mês e deu sopro no coração e tem uma alergia que precisa tomar comprimido uma vez por mês”, disse a Claudinéia Aparecida.