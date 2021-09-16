Site reúne serviços para cidadão, empresário e produtor rural do ES

Um novo portal eletrônico que reúne, em um só local, as informações sobre todos os serviços ofertados pelos órgãos públicos do governo do Estado foi lançado nesta quarta-feira (15). O objetivo do Conecta Cidadão é informar o cidadão capixaba, empresário e produtor rural acerca dos procedimentos necessários para acessar os serviços públicos de forma mais simples, fácil e rápida, no endereço http://conectacidadao.es.gov.br .
A página conta com orientações sobre mais de 500 serviços, que são categorizados por temas, órgãos, público-alvo e nível de digitalização.
- Público-alvo: cidadão, empresa e/ou produtor rural
- Órgão prestador: Detran-ES, Procon-ES, PMES, Sedu, entre outros
- Área: Habitação, Água e Saneamento, Documentos, Trabalho e Emprego, Cultura, entre outras
- Nível de digitalização: digitais, parcialmente digitais e presenciais
Nesse último , é classificado como "digital" quando o serviço é solicitado e recebido de forma totalmente digital. Para isso, considera-se o uso de recursos como e-mail, Whatsapp, Telegram, telefone ou sistemas digitais disponibilizados pelo Governo do Estado.
É classificado como "parcialmente digital" quando ao menos uma etapa de acesso ao serviço é digital como, por exemplo, o agendamento e/ou envio de documentos.
A classificação como "presencial" é considerada quando todas as etapas são presenciais, desde a solicitação até a prestação do serviço.
Ao selecionar o serviço desejado, o usuário encontra todas as informações que precisa saber para ser atendido: o que é, quem pode utilizar, pré-requisitos de solicitação, etapas de realização, documentos necessários, formas de acesso alternativas, valor, prazos estimados e formulários. No rodapé de cada serviço, é possível ainda avaliar se as orientações foram úteis, contribuindo para o aperfeiçoamento do canal.