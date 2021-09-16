Governo do ES lança portal com mais de 500 serviços ofertados à população

O novo portal conta com orientações sobre mais de 500 serviços, classificados em digitais, parcialmente digitais e presenciais. A fim de facilitar a busca, os serviços também são divididos em categorias por público-alvo (cidadão, empresa e produtor rural), órgão prestador (Detran-ES, Procon-ES, PMES, Sedu, etc.) e por área (Habitação, Água e Saneamento, Documentos, Trabalho e Emprego, Cultura, entre outras).

Ao selecionar o serviço desejado, o usuário encontra todas as informações que necessita saber para ser compreendido: o que é, quem pode utilizar, pré-requisitos de solicitação, etapas de realização, documentos necessários, formas de acessos alternativos, valor, prazos estimados e formulários. Além disso, no rodapé de cada serviço, é possível avaliar se as orientações foram úteis, contribuindo para o aperfeiçoamento do portal.