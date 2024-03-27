A carreta Cozinha Capixaba seguiu para Mimoso do Sul nesta quarta-feira (27) para preparar e fornecer marmitas para famílias que perderam tudo com as chuvas que atingiram o Sul do Estado, no último fim de semana. A ação solidária faz parte do projeto QualificaVix Comunidades, da Prefeitura de Vitória, em parceria com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). A "cozinha itinerante" conta com estoque de macarrão e molho suficientes para o preparo de até cinco mil "quentinhas".
"Neste momento, há muita dificuldade para preparação de refeições. Muitas famílias não têm como cozinhar os alimentos que recebem de doação. A Cozinha Capixaba vai auxiliar nessa situação, à medida da necessidade e das possibilidades, preparando refeições de qualidade para quem precisa", explica o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Diego Libardi.
Além da "cozinha itinerante", a mobilização ainda conta com dois caminhões saindo do Tancredão, em Vitória, carregados com sete toneladas de suprimentos diversos, incluindo alimentos, água mineral, colchões e itens de higiene pessoal. Outro veículo está sendo preparado com seis toneladas de doações adicionais, incluindo ferramentas, roupas e medicamentos.
Carreta com cozinha vai preparar marmitas para famílias no Sul do ES
"A cidade toda se mobilizou em solidariedade às famílias afetadas pelas chuvas no Sul do Estado. Recebemos ajuda de moradores, de empresários e de diversas organizações, demonstrando empatia e solidariedade"