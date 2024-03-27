Carreta com cozinha vai preparar marmitas para famílias no Sul do ES

"Neste momento, há muita dificuldade para preparação de refeições. Muitas famílias não têm como cozinhar os alimentos que recebem de doação. A Cozinha Capixaba vai auxiliar nessa situação, à medida da necessidade e das possibilidades, preparando refeições de qualidade para quem precisa", explica o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Diego Libardi.