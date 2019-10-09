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Polarização

Você consegue identificar bolsonaristas e petistas? Veja vídeo

Reunimos pessoas com visões políticas distintas, que votaram em candidatos diferentes em 2018, para buscar pontos comuns entre elas

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 05:00

Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

09 out 2019 às 05:00
Quando os opostos se parecem, com eleitores de Bolsonaro e Haddad Crédito: Reprodução/ A Gazeta
Na internet, meia dúzia de palavras costumam bastar para que "comedores de pão com mortadela" e "bolsominions" se identifiquem e briguem entre si. Mas será que debates entre pessoas que pensam politicamente diferente só podem se resumir à pancadaria virtual?
Para tentar identificar pontos comuns entre eleitores com posições contrárias, reunimos oito pessoas que votaram em Jair Bolsonaro (PSL) e em Fernando Haddad (PT) no 2º turno de 2018. As respostas delas para sonhos, metas e perspectivas para o futuro indicam que elas não são totalmente antagônicas.
O vídeo acima não é uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, mas uma tentativa de fugir da briga fácil e infrutífera das redes sociais a partir de relatos de eleitores com visões democráticas e republicanas sobre os temas nacionais.

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