Você consegue identificar bolsonaristas e petistas? Veja vídeo

Na internet, meia dúzia de palavras costumam bastar para que "comedores de pão com mortadela" e "bolsominions" se identifiquem e briguem entre si. Mas será que debates entre pessoas que pensam politicamente diferente só podem se resumir à pancadaria virtual?
Para tentar identificar pontos comuns entre eleitores com posições contrárias, reunimos oito pessoas que votaram em Jair Bolsonaro (PSL) e em Fernando Haddad (PT) no 2º turno de 2018. As respostas delas para sonhos, metas e perspectivas para o futuro indicam que elas não são totalmente antagônicas.
O vídeo acima não é uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, mas uma tentativa de fugir da briga fácil e infrutífera das redes sociais a partir de relatos de eleitores com visões democráticas e republicanas sobre os temas nacionais.