Você consegue identificar bolsonaristas e petistas? Veja vídeo

Quando os opostos se parecem, com eleitores de Bolsonaro e Haddad Crédito: Reprodução/ A Gazeta

Na internet, meia dúzia de palavras costumam bastar para que "comedores de pão com mortadela" e "bolsominions" se identifiquem e briguem entre si. Mas será que debates entre pessoas que pensam politicamente diferente só podem se resumir à pancadaria virtual?

Para tentar identificar pontos comuns entre eleitores com posições contrárias, reunimos oito pessoas que votaram em Jair Bolsonaro (PSL) e em Fernando Haddad (PT) no 2º turno de 2018. As respostas delas para sonhos, metas e perspectivas para o futuro indicam que elas não são totalmente antagônicas.