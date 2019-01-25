Vista para praia e convento: conheça os gabinetes dos deputados do ES

A uma semana da posse na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais já definiram os gabinetes em que vão trabalhar até janeiro de 2023. Apesar de as salas serem padronizadas, vistas privilegiadas para a Curva da Jurema, Convento da Penha e Terceira Ponte, além de detalhes que chamam atenção, como mesa de mármore, quadros e papel de parede personalizados, tornam a escolha das salas uma disputa entre os parlamentares. A decisão sobre a ocupação dos espaços, divulgada nesta quinta-feira (24), ocorreu depois de acordo feito entre reeleitos e novatos. Eles entraram em consenso sobre o troca-troca de salas.

Os deputados que conquistaram um novo mandato levam vantagem por manter os gabinetes que já ocupam, com janelas voltadas para cartões postais de Vitória, como é o caso de Raquel Lessa (Pros) e Rafael Favatto (Patriota), ou com ambientes decorados de acordo com os interesses pessoais, como Theodorico Ferraço (DEM), que enfeitou uma sala com quadros em homenagem ao cantor Roberto Carlos, conterrâneo do demista.

Dos 30 escritórios, 15 serão esvaziados até o próximo dia 31 de janeiro, já que os atuais ocupantes não foram reeleitos. Os novatos assumirão as salas no dia 1º de fevereiro, após serem empossados em cerimônia na Casa. Entre os reeleitos, somente o presidente do Legislativo estadual, Erick Musso (PRB), trocou de sala.

Os gabinetes são padronizados, contam com os mesmos 70 metros quadrados, banheiros, divisórias, mobília e alguns equipamentos disponibilizados pela administração da Assembleia. Mas cada parlamentar está autorizado a fazer reformas, desde que elas sejam pagas do próprio bolso e comunicadas à direção-geral da Casa. Alguns parlamentares transformaram, por exemplo, um dos banheiros do gabinete em uma copa para os assessores, por isso alguns dos escritórios não modificados têm dois banheiros e os outros, um.

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Esse foi o caso do deputado Bruno Lamas (PSB), que fez uma reforma completa na sala durante o mandato. De acordo com a assessoria do parlamentar, foi investido cerca de R$ 20 mil em assoalho, divisórias, persianas e móveis, modificando o ambiente. Diplomas e quadros decorativos estão nas paredes da sala do parlamentar, como um do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela - admirado pelo parlamentar - e outro do músico capixaba Maurício de Oliveira.

Como o socialista, após a posse, vai assumir a Secretaria estadual de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, o atual deputado Freitas (PSB) - suplente na coligação que elegeu Lamas - ficará com o gabinete na próxima legislatura.

Quadro de Roberto Carlos no gabinete de Theodorico Ferraço, que é fã do cantor Crédito: Ygor Amorim

A sala de Theodorico Ferraço (DEM) traz diversas referências à cidade natal do parlamentar, Cachoeiro de Itapemirim. Além de uma equipe composta somente por cachoeirenses, o político decorou a sala dos assessores em homenagem ao cantor conterrâneo Roberto Carlos. O cômodo conta com alguns quadros estilizados do músico nas paredes. De acordo com a assessoria do demista, ele mantém essas pinturas no gabinete desde que foi presidente do Legislativo e ainda tem outros em escritórios e em casa.

A decoração do gabinete do deputado reeleito Dary Pagung (PRP) homenageia a cidade natal e a personalidade do político. Na parede da sala de Pagung, há uma foto panorâmica de Baixo Guandu, município onde nasceu. O deputado ainda mantém caricaturas, imagens e diplomas nas paredes que relembram a vida pública dele.

Diferentemente das paredes brancas padronizadas dos outros gabinetes, Hércules Silveira (MDB), também reeleito, investiu no azul como um diferencial no seu escritório. Além disso, nas paredes da sala é possível ver diversos quadros decorativos em menção às bandeiras defendidas pelo deputado, com destaque para a saúde.

Da janela do gabinete do deputado Rafael Favatto (Patriota) é possível ver a Terceira Ponte Crédito: Ygor Amorim

Entre as curiosidades nos gabinetes, um quadro em defesa dos animais chama atenção na sala da deputada Janete de Sá (PMN). A pintura em alusão à causa foi um presente dado pelo chefe de gabinete da parlamentar reeleita, já que é uma das bandeiras defendidas por ela.

O deputado Da Vitória (PPS) está deixando o gabinete da Assembleia capixaba para assumir outro em Brasília. A sala do parlamentar será ocupada pelo recém-eleito Renzo Vasconcelos (PP). A negociação feita entre eles garantiu que o espaço continue com um colatinense. Um dos destaques do escritório de Da Vitória são as mesas de mármore, encomendadas ainda no primeiro mandato dele (2006-2010), que devem ficar na Assembleia. Já as condecorações e títulos recebidos ao longo da vida política, que decoravam a sala do parlamentar, serão levados para o gabinete na Câmara Federal.

Amaro Neto (PRB) também deixa o gabinete de deputado estadual para assumir outro em Brasília. O apresentador de TV vai deixar sua sala na Assembleia para o colega de profissão, Torino Marques (PSL), que vai iniciar seu primeiro mandato na Casa.

Erick Musso (PRB) foi o único parlamentar reeleito que decidiu trocar de sala. Ele sai do 306 e vai para o 203, deixado por Padre Honório (PT). A mudança faz com que o gabinete de Erick fique um andar mais perto da sala da presidência da Casa, localizada no primeiro andar do prédio. Este espaço também será ocupado por ele se a reeleição ao posto for confirmada. Erick já tem o apoio de 24 dos 30 parlamentares para continuar como presidente da Assembleia.

MANUTENÇÕES

Pequenas reformas estão sendo feitas na Assembleia para receber os parlamentares para a próxima legislatura, como explica o diretor-geral da Casa, Joel Rangel. "A Assembleia está passando por providências administrativas para receber os novos deputados e estar tudo pronto para o dia 1º de fevereiro", explicou Rangel.