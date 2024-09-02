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Eleições 2024

Veja o perfil dos candidatos a prefeito em Itapemirim

Sem a formação de grandes alianças partidárias, sete candidatos brigam pelo cargo de prefeito do município do Sul capixaba
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

02 set 2024 às 15:23

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 15:23

disputa pela Prefeitura de Itapemirim em 2024 conta com sete concorrentes e quatro coligações. Além do atual prefeito e candidato à reeleição, Doutor Antônio (União Brasil), também disputam o comando do município do Sul do Estado dois vereadores, três novatos e o ex-prefeito eleito em 2020 e cassado dois anos depois, Doutor Thiago Peçanha (PSB).
Impedido de terminar o mandato - o que resultou na eleição suplementar que elegeu como prefeito o candidato do União Brasil - Peçanha (PSB) quer retomar a prefeitura com o apoio do PP e do PSD, mas confirmou uma chapa puro-sangue no pleito de outubro:  tanto o candidato a prefeito, quanto o vice, pertencem ao partido do governador Renato Casagrande, o PSB.
Na última disputa, quando ainda era filiado ao Republicanos, o médico conseguiu 51,7% dos votos. No mesmo pleito, Doutor Antônio, que tem como aliados Mobiliza e PRD, ficou em segundo lugar, com 46%.
Já o presidente da Câmara Municipal, Paulinho da Graúna (Republicanos), e o vereador João Bechara (PSDB) se candidatam ao cargo de prefeito pela primeira vez após cumprirem, ambos, três mandatos consecutivos na Casa Legislativa. Enquanto Paulinho conseguiu apoio do Avante, que indicou o vice da chapa, Bechara conta apenas com o partido federado à sua legenda, o Cidadania.
Também é a primeira disputa pela prefeitura de Claudinha, nome da Federação Psol-Rede que se candidatou a deputada estadual pelo PCdoB em 2022, mas ficou na suplência.
Completam o quadro de candidaturas o dentista Geninho, do PDT, apoiado pelo MDB, e o empresário Vinícius Viana, do PL, que não selou acordos. Os dois nunca disputaram um cargo eletivo.
Confira abaixo o perfil dos candidatos:
Candidatos Itapemirim de (Núcleo de Reportagem de A Gazeta)

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