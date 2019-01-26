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Tribunais vão gastar até R$ 4,18 milhões com viagens em 2019

Dos tribunais superiores, o TSE é o único que não reserva uma cota anual para seus ministros viajarem pelo País

Publicado em 

26 jan 2019 às 10:22

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 10:22

Crédito: Pixabay
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de três tribunais superiores - Superior Tribunal de Justiça (STJ), Superior Tribunal Militar (STM) e Tribunal Superior do Trabalho (TST) - vão ter à disposição R$ 4,18 milhões ao longo de 2019 para custear despesas com passagens aéreas em viagens feitas dentro do território nacional.
A menor cota do "auxílio-avião" desses tribunais é a do STM, que reserva R$ 25 mil por ano para os deslocamentos de seus ministros. Já o benefício mais robusto é conferido aos ministros do Supremo, onde o valor chega a R$ 53.835,56.
Dos tribunais superiores, o TSE é o único que não reserva uma cota anual para seus ministros viajarem pelo País. Na corte eleitoral, as passagens dependem de autorização da presidente, ministra Rosa Weber. No período, caíram 40,2%.
Os gastos do TST com passagens aéreas para seus ministros cresceram 25,2% no ano passado. O STJ também elevou suas despesas com "passagens e despesas com locomoção" de ministros e servidores no mesmo período. Ao contrário do STF, os gastos do STM com passagens aéreas a seus ministros recuaram 65% em 2018. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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