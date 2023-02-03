Trama golpista tem respaldo de 'pessoas importantes', disse Silveira a Do Val

Marcos do Val e Daniel Silveira trocaram mensagens sobre trama golpista Crédito: Montagem A Gazeta

As mensagens enviadas pelo ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) ao senador Marcos do Val (Podemos-ES) indicam que havia mais pessoas envolvidas na trama golpista revelada pelo político capixaba. Inicialmente, Do Val havia dito que apenas ele, Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tinham se reunido em dezembro de 2022 para tratar do assunto e estariam cientes da história.

Porém, em mensagem enviada por aplicativo para Do Val, Silveira afirmou que o senador teria “a palavra e o respaldo de pessoas muito importantes e relevantes que decidiram não participar da conversa para não exporem ou assustarem”.

“No entanto, estão todos em uma esperança sem precedentes, pois somente com você o cenário da missão é possível, pois existe uma brecha aberta que não irá se abrir a ninguém”, continua a mensagem enviada pelo ex-deputado.

Na quinta-feira (2), o senador prestou depoimento à Polícia Federal durante cerca de quatro horas para explicar o plano golpista que lhe teria sido proposto, em dezembro de 2022, por Silveira e Bolsonaro. Do Val afirmou que o primeiro contato foi feito por Silveira no dia 7 de dezembro e que a reunião entre os três teria ocorrido no dia 9 de dezembro, quando recebeu a proposta de gravar Alexandre de Moraes.

Para garantir ao senador que ele teria respaldo para fazer a gravação de Alexandre de Moraes, Silveira explica nas mensagens como seria feito o procedimento e que já tinha “escutas usadas pelas operações especiais”.

“Tenho veículo receptor que pode imediatamente reproduzir além da gravação e essa operação ficar restrita a um círculo de 5 pessoas. Três estavam sentados hoje conversando juntos (sic). Se aceitar a missão, parafraseando o 01, salvamos o Brasil”, afirma Silveira em mensagem enviada a Do Val.