Toffoli cita problemas de juízes na política e defende autocontenção

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, defendeu nesta terça-feira (14) o que chamou de auto-contenção do Poder Judiciário e disse que a política -e não a Justiça- é o instrumento capaz de resolver problemas e tratar do futuro do país.

Durante palestra a investidores e empresários em Nova York, Toffoli afirmou que, toda vez que juízes entram na seara política, "temos problemas com o Parlamento", e que os magistrados que têm desejos precisam mudar para o outro lado do balcão, assim como fez Sergio Moro ao assumir o Ministério da Justiça do governo Jair Bolsonaro.

"Tem-se a ideia de que o Judiciário resolve problema. Temos que cuidar do passado, não vamos cuidar do futuro, quem tem que fazer isso é a política. O Executivo cuida do presente, o Legislativo, do futuro, e o Judiciário, do passado", disse o ministro. "Defendo a auto-contenção do Judiciário. Vamos deixar que a política resolva as questões, que haja fluidez das coisas", completou.

Um dos exemplos citados pelo ministro foi o da Justiça Eleitoral, que muitas vezes cassa candidaturas de nomes depois de eleitos. "Não podemos substituir a vontade das urnas pela vontade do juiz eleitoral", afirmou.

Num discurso em que fez acenos aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que também participavam do evento nos EUA, Toffoli defendeu ainda a necessidade de aprovar a reforma da Previdência como forma de abrir espaço para investimentos no Brasil.

Neste fim de semana, Bolsonaro afirmou ter assumido um compromisso com Moro para indicá-lo ao STF. "Eu fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei: 'a primeira vaga que tiver lá [no STF], está à sua disposição'", declarou o presidente em entrevista à rádio Bandeirantes.

Moro, por sua vez, disse que não estabeleceu "nenhuma condição" para assumir uma cadeira na Esplanada. O primeiro ministro do Supremo que deve deixar a corte durante a gestão de Bolsonaro é o decano Celso de Mello, que completa 75 anos -a idade de aposentadoria obrigatória- em novembro de 2020. A segunda vaga deve ficar disponível com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello, em julho de 2021.

Nesta segunda, após almoço em Nova York, Toffoli foi questionado sobre o tema, mas não quis comentar sobre a possível indicação do ministro da Justiça a uma vaga na corte.

Ainda de acordo com o presidente do Supremo, a "desjudicialização da política" é necessária para desafogar a Justiça e para que o STF possa "decidir não decidir" sobre questões que, para ele, não são da alçada dos juízes.

Toffoli afirmou que a Constituição brasileira é muito extensa -precisa ser reduzida- e deu às minorias as ferramentas para questionarem todas as decisões no âmbito jurídico.