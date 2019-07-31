TJES suspende investigações de vereadores contra Audifax na Serra

As informações foram confirmadas por um dos advogados de Audifax, Flávio Cheim Jorge. Segundo o representante, foram três as irregularidades na condução das comissões pelos vereadores: a votação em regime de urgência sem que houvesse motivo para tal, os elementos "abstratos e genéricos" da denúncia e o fato de que ela só deveria levar a uma investigação, mesmo quando cita mais de uma irregularidade.