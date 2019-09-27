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Após declaração

Temer diz que Janot é "mentiroso contumaz e desmemoriado"

O ex Procurador-Geral da República confessou que chegou a ir armado para uma sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) com a intenção de matar Gilmar a tiros

Publicado em 

27 set 2019 às 12:40

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 12:40

Michel Temer, ex-presidente da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ex-presidente Michel Temer disse, em nota, que o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, "é mentiroso contumaz e desmemoriado" e revelou-se um homicida-suicida".
"O ex-Procurador Janot, além de mentiroso contumaz e desmemoriado, revela-se um insano homicida-suicida. As ocasiões em que esteve comigo foram para detratar e desmoralizar os possíveis integrantes de lista tríplice para Procurador-Geral da República e para sugerir que nomeasse alguém fora da lista. Não merece consideração", escreveu Temer.
O antecessor de Raquel Dodge, que deixou a chefia da PGR recentemente, disse ao jornal O Estado de S. Paulo nesta quinta-feira (26), que no momento mais tenso da passagem pelo cargo, chegou a ir armado para uma sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) com a intenção de matar Gilmar a tiros. "Não ia ser ameaça não. Ia ser assassinato mesmo. Ia matar ele e depois me suicidar", afirmou Janot.
> Gilmar Mendes diz que não imaginava Janot como 'potencial facínora'

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